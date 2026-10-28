[Podcast Tản văn] Nụ cười giữ lại mùa thu
(Baothanhhoa.vn) - Có những cuộc gặp tưởng chừng rất đỗi bình thường, vậy mà lại chạm đến những miền sâu kín trong tâm hồn. Từ những trải nghiệm của riêng mình, tác giả Lam Vũ dẫn người đọc vào những suy tư về cuộc sống hiện đại, về những giá trị thân thuộc đôi khi bị lãng quên giữa nhịp đời hối hả. Tản văn “Nụ cười giữ lại mùa thu” của anh như một lời nhắc ta biết dừng lại đôi chút, lắng nghe lòng mình và nhận ra rằng, đôi khi chỉ một khoảnh khắc giản đơn cũng đủ sưởi ấm tâm hồn. Mời quý vị cùng nghe những dòng văn cảm xúc ấy qua giọng đọc Tuấn Tú .
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