Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, động viên cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng huyện Mường Lát

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiều 13/1, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng và các đội công tác liên ngành tại huyện Mường Lát.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Tham gia cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tại Đồn Biên phòng Phù Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác đã làm việc với 5 đồn biên phòng và 3 đội công tác liên ngành đóng quân trên địa bàn. Sau khi nghe đại diện chỉ huy các đơn vị báo cáo tình hình công tác, phương án trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh – trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng, các đội công tác liên ngành đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn đóng quân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tặng quà cho 5 đồn biên phòng và 3 đội công tác liên ngành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao phương án trực sẵn sàng chiến đấu dịp tết, cũng như tinh thần quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của các cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng để Nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đồn biên phòng và các đội công tác liên ngành phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần nắm vững chỉ đạo của cấp trên, dự báo sát đúng tình hình, nắm chắc địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, giữ vững lòng dân, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Cùng với đó, bảo đảm các điều kiện để Nhân dân vui xuân, đón tết lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình.

Nhâp dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại các khu vực biên giới của tỉnh; tặng quà cho 5 đồn biên phòng và 3 đội công tác liên ngành.

Phó Chủ tịch Lê Đức Giang làm việc với huyện Mường Lát.

Làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát, sau khi nghe đại diện lãnh đạo huyện báo cáo tình hình phát triển sản xuất, đời sống Nhân dân và kế hoạch đón Xuân Ất Tỵ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát trong thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2024. Đặc biệt trong việc đưa xã Mường Chanh về đích nông thôn mới, góp phần “xóa trắng” xã nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tặng quà cho huyện Mường Lát.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, bên cạnh sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Lát phải nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, phát huy thế mạnh, tính tự chủ, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên, người dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho Nhân dân và xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, xuyên suốt của huyện trong thời gian tới. Trước mắt, huyện cần tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo cấy vụ chiêm xuân đúng khung lịch thời vụ và chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên, đảm bảo an ninh rừng; tập trung cao cho công tác kiểm soát hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phục vụ trong dịp Tết; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau tết, để Nhân dân đón xuân, vui tết lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Thùy Linh