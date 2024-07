Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quan Hóa

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 23/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Hoá, Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường (xã Phú Lệ); thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quan Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Hóa.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Hóa, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chỉnh trang vòng hoa trước khi viếng các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những liệt sĩ đã hy sinh tại Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hang Co Phường tại bản Sại, xã Phú Lệ vừa là căn cứ, vừa là điểm trung chuyển lương thực, vũ khí của quân ta lên Thượng Lào và Tây Bắc phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hòng cắt đứt tuyến đường huyết mạch này, thực dân Pháp đã tìm đủ mọi cách, điên cuồng bắn phá. Ngày 2/4/1953 máy bay Pháp bất ngờ quần thảo, thả bom tàn sát khu vực bản Sại, nhiều thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến đang ở độ tuổi thanh xuân đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, mở đường phụ vụ các chiến dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh tại Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường.

Riêng tại hang Co Phường, bom đạn đã đánh sập cửa hang, 11 người thuộc tiểu đội dân công hỏa tuyến ở xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) đang trú ẩn bên trong đã anh dũng hy sinh.

Năm 1999, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà bia tưởng niệm tại hang Co Phường. Năm 2012, UBND tỉnh đã lập quy hoạch, tôn tạo Khu Di tích lịch sử cách mạng hang Co Phường. Đến năm 2019, hang Co Phường được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm các liệt sĩ.

Ngay sau lễ dâng hương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho thương binh Lương Văn Thiếng ở bản Báng (xã Phú Lệ); ông Trịnh Ngọc Phát, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học ở khu phố 2 (thị trấn Hồi Xuân).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm hỏi, động viên, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho thương binh Lương Văn Thiếng ở bản Báng (xã Phú Lệ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm hỏi, động viên, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trịnh Ngọc Phát, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học ở khu phố 2 (thị trấn Hồi Xuân).

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, lắng nghe, chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình chính sách trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Đồng thời, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, hăng hái tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành những gia đình gương mẫu, tấm gương tiêu biểu tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng; đồng thời tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

