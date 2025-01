Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi thăm, chúc tết một số đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Chiều 21/1, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, chúc tết và tặng quà Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa. Cùng tham gia có Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế tỉnh.

Đến thăm và chúc tết Cục thuế Thanh Hoá, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà ngành thuế Thanh Hoá đạt được trong năm 2024.

Kết quả thu ngân sách nhà nước 2024 của ngành thuế đạt 35.894 tỷ đồng, đạt 166,7% dự toán. Cộng với số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do ngành Hải quan thực hiện ước đạt trên 20.886 tỷ đồng thì tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 ước đạt trên 56.780 tỷ đồng, vượt 62,4% dự toán, tăng 31,5% so với cùng kỳ, là số thu cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước.

Trong năm, ngành thuế đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế; tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng nguồn thu vào ngân sách Nhà nước; đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế.

Năm 2025 là năm về đích, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), năm củng cố các nền tảng phát triển mới để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành thuế tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2025 của ngành đã được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, phấn đấu vượt mức thu năm 2024. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng kịch bản linh hoạt, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường chống thất thu ở một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tài nguyên khoáng sản...

Lãnh đạo Cục Thống kê Thanh Hóa báo cáo nhiệm vụ công tác, đời sống cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

Năm 2024, Cục Thống kê Thanh Hóa đã thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên theo đúng phương án của Tổng cục Thống kê ban hành. Ngoài ra, Cục đã chủ động cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội đáp ứng các yêu cầu cơ bản thông tin về kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương; đa dạng hóa các hình thức và nội dung phổ biến thông tin thống kê...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Thống kê, và khẳng định các số liệu thống kê có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo, xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cán bộ, công chức và người lao động Cục Thống kê có trách nhiệm hơn nữa trong công việc, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại; quan tâm đến việc đào tạo, tự đào tạo cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp cận các kiến thức mới để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Tiếp tục cung cấp những con số dự báo sát thực tế, góp phần giúp cho việc chỉ đạo, điều hành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của lãnh đạo tỉnh được chuẩn xác, kịp thời.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP cấp nước Thanh Hóa báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Thăm, chúc tết Công ty CP cấp nước Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của công ty về các hoạt động phát triển kinh doanh năm 2024.

Công ty CP cấp nước Thanh Hóa hiện đang cung cấp nước sạch cho trên gần 200.000 khách hàng trong tỉnh; tổng công suất các nhà máy của toàn công ty đạt trên 130.500m3/ngày đêm. Doanh thu năm 2024 của doanh nghiệp đạt 446 tỷ đồng, nộp ngân sác Nhà nước 55 tỷ đồng, tăng 14,5%; thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đạt trên 12 triệu đồng/người/năm. Ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công ty còn có nhiệm vụ đảm bảo an toàn năng lượng nước thiết yếu cho xã hội. Vì vậy, trong những năm qua, công ty luôn lấy tiêu chí thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo an toàn cấp nước do UBND tỉnh phê duyệt; thường xuyên kiểm tra và đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch theo quy định của Bộ Y tế...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty CP cấp nước Thanh Hóa cũng báo cáo thêm một số khó khăn của đơn vị và có đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác, như: Ưu tiên ổn định nguồn điện cho công ty bảo đảm vận hành phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ; các địa phương và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trong việc giữ gìn nguồn nước thô dọc các kênh dẫn nước về các nhà máy của công ty...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Thăm Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong hoạt động kinh doanh của đơn vị. Hiện nay doanh nghiệp đang tạo việc việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được tỉnh và thành phố giao trong vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường, khuôn viên cây xanh, chỉnh trang đô thị sạch, đẹp trước và trong các thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước.

Chúc tết tập thể, cán bộ và người lao động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, đồng chí đề nghị trong thời gian tới đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng lĩnh vực kinh doanh; đầu tư, ứng dụng trang thiết bị hiện đại, thông minh để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 Công ty cần chủ động điều hành, phân công và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Khánh Phương