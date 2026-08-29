Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành

Sáng 29/8, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn các xã: Thọ Phú, Thường Xuân, Thọ Xuân và Thiệu Quang nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo đảng viên Trịnh Xuân Bảy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Trịnh Xuân Bảy.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, gồm: Bà Nguyễn Thị Xe, Chi bộ thôn Trung Thành, Đảng bộ xã Thọ Phú; ông Nguyễn Ngọc Chinh, Chi bộ thôn Đồng Lực, Đảng bộ xã Thường Xuân; ông Trịnh Xuân Bảy, Chi bộ thôn Hạnh Phúc, Đảng bộ xã Thọ Xuân; Lê Thế Dực, Chi bộ thôn Đường Thôn, Đảng bộ xã Thiệu Quang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Ngọc Chinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Xe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thế Dực.

Trải qua 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên đã dành trọn tâm huyết, sức lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Tại các gia đình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến của các đảng viên lão thành.

Đồng chí khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên đã kiên trung, tận tụy trong suốt chặng đường cách mạng. Đồng thời chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên; là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng về ý chí, sự kiên định, để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đảng viên lão thành.

Nhân dịp này, Đảng ủy các xã đã tặng hoa và quà chúc mừng các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Lê Hợi