Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm và chúc tết các lực lượng trực tết

Sáng 23/1, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh).

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, TP Thanh Hóa.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, các đơn vị đã xây dựng phương án và ra quân triển khai công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó trước mọi tình huống và sự cố tai nạn xảy ra theo chỉ đạo của Công an tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Trong dịp trước, trong và sau tết, các đơn vị tổ chức trực, ứng trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu; chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ công tác trực chiến đấu; tổ chức vui xuân, đón tết cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cành khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc Tết các đơn vị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh biểu dương sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua, phục vụ cuộc sống Nhân dân và các sự kiện lớn của tỉnh.

Các đại biểu tham gia đoàn công tác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị và đề nghị Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đề xuất đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các đơn vị thuộc phạm vi của tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tích cực nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật để làm chủ được những trang thiết bị hiện đại đã được trang bị; làm chủ tình hình, không để bị động trước các tình huống, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống để Nhân dân vui xuân, đón tết.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động.

Trong đó, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch để tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là tội phạm về ma túy, pháo nổ, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... Đồng thời, tăng cường bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch trực tết; chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong những ngày tết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động.

Nhân dịp chào đón năm mới Ất Tỵ 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tặng quà cho các đơn vị.

Nhân dịp này, TP Thanh Hóa đã tặng quà chúc Tết động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Lê Hợi