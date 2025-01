Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn

Sáng 23/1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2025 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2025. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2025 nêu rõ: Tiếp nối kết quả đạt được trong năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2025 của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là sản xuất nông nghiệp ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Đến ngày 15/1/2025, toàn tỉnh đã thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông với tổng diện tích khoảng 35 nghìn ha, đạt 76,8% diện tích gieo trồng. Toàn tỉnh đã trồng mới 300 ha rừng tập trung và 250 nghìn cây phân tán; các đơn vị đang tích cực chuẩn bị hiện trường, cây giống để triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2025 và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2025.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2025 tăng 11,6%; hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, giá cả cơ bản ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến; hệ thống các siêu thị, cửa hàng thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng; thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại phục vụ Nhân dân dịp trước, trong Tết Nguyên đán.

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực, trong tháng, thành lập mới 138 doanh nghiệp, tăng 22,1% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 2.145,3 tỷ đồng, gấp 2,6 lần.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại phiên họp.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đã được UBND tỉnh giao chi tiết cho các chương trình, dự án; đã ban hành Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2025. Các đơn vị, địa phương đã xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn cụ thể, phân công lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án, để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2025.

Trong tháng, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để Nhân dân được đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2025 còn những hạn chế, như: Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; 10/18 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng giảm so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước tháng 1 giảm 22,8% so với cùng kỳ...

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế được xác định, đó là: Tháng 1/2025 trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, cùng với tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và giảm nguồn thu tiền sử dụng đất, ảnh hưởng đến thu ngân sách của tỉnh; việc bảo đảm an toàn lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong tháng 1/2025 đã đánh giá sát tình hình thực tiễn cũng như công tác chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên vẫn còn những chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý là hoạt động thu ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2025 được đưa ra trong báo cáo; đồng thời lưu ý các ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đảm bảo “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Nhân dân trong tỉnh được đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn. Các ngành, các địa phương, đặc biệt là lực lượng công an làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trong dịp trước, trong và sau tết. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát lại việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025; ra quân sản xuất đầu năm; khởi công tác dự án trọng điểm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định về thẩm quyền, quy trình lập, tổng hợp, phê duyệt Kế hoạch ứng vốn, thẩm quyền quyết định ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc