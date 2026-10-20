Phát huy vai trò cầu nối ngoại giao, đưa hợp tác Thanh Hóa – Hàn Quốc đi vào chiều sâu

Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến đầu tư, chiều 20/10, Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc và đại diện Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đánh giá cao và vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh của tỉnh Thanh Hoá trong những năm gần đây, đưa Thanh Hoá trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định: Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ sâu sắc và đã nâng lên tầm chiến lược toàn diện, trong đó xác định quan hệ địa phương với địa phương là trụ cột.

Việc tỉnh Thanh Hoá thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Seongnam là đảm bảo đúng định hướng trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam, từ đó làm sâu sắc thêm các mối quan hệ, tạo cơ sở hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục thúc đẩy giao lưu Nhân dân, Đại sứ quán sẽ tiếp tục hỗ trợ Thanh Hóa kết nối, hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng tại Hàn Quốc để thu hút đầu tư vào tỉnh.

Gửi lời chào của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến Đại sứ và Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn Đại sứ và Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong kết nối đối tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác địa phương và bảo hộ công dân trong thời gian qua.

Đồng chí cho rằng, chuyến công tác lần này được tỉnh Thanh Hóa xác định không chỉ là một hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư thông thường, mà là dịp để rà soát lại chất lượng các mối quan hệ hiện có, mở thêm những kênh hợp tác mới và quan trọng hơn là tìm cách chuyển các mối quan hệ, các cuộc gặp gỡ thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Báo cáo với Đại sứ và đại diện Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2026 đến nay, cũng như kết quả hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với Hàn Quốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong mong muốn Đại sứ tiếp tục là cầu nối thông tin và tư vấn chiến lược cho tỉnh.

Điều Thanh Hóa cần không chỉ là thêm nhiều cuộc gặp, mà là được hỗ trợ nhận diện đúng đối tác, đúng lĩnh vực, đúng thời điểm; đồng thời giới thiệu cho Thanh Hóa những đối tác thực sự phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, hỗ trợ Thanh Hóa nâng chất lượng hợp tác kinh tế theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Đại sứ cùng tỉnh làm sâu sắc hơn hợp tác địa phương và giao lưu Nhân dân. Trước mắt, mong Đại sứ tiếp tục hỗ trợ để các thỏa thuận với thành phố Seongnam được cụ thể hóa bằng những chương trình có sản phẩm rõ ràng; đồng thời kết nối thêm các địa phương có thế mạnh phù hợp với Thanh Hóa. Tiếp tục quan tâm tới cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, tinh thần của Thanh Hóa là rất rõ: sau chuyến công tác phải có việc được nối tiếp; sau mỗi cuộc gặp phải có đầu mối theo dõi; và từ mỗi kết nối có triển vọng phải cố gắng hình thành kết quả cụ thể. Do đó, mong Đại sứ quán tiếp tục đồng hành với tỉnh trong quá trình đó.

Quốc Hương