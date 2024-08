Bắt quả tang 2 cơ sở chuyên sản xuất, phân phối nước giặt, nước rửa bát giả

Công an huyện Vĩnh Lộc cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an các xã Tế Nông, Tân Phúc (Nông Cống) đột kích, bắt quả tang 2 cơ sở chuyên sản xuất, phân phối, bán sản phẩm nước giặt giả thương hiệu nhãn hàng OMO, nước rửa bát giả trên sàn thương mại điện tử Shopee Việt Nam. Đơn vị đã thu giữ số lượng lớn hàng giả cùng trang thiết bị, máy móc dùng để sản xuất các loại hàng giả này.

Khám xét Tổng kho Đông Hưng, Ban Chuyên án phát hiện số lượng lớn các bịch nước giặt OMO đã được chia nhỏ, đóng gói chuẩn bị chuyển cho người tiêu dùng

Qua điều tra, Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện trên sàn thương mại điện tử Shopee Việt Nam có đối tượng nghi vấn mua bán hàng giả thương hiệu của nhãn hàng OMO. Ngày 8/8/2024, Ban Chuyên án đã phân công 2 tổ công tác gồm nhiều trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đồng loạt đột kích vào Tổng kho Đông Hưng, có địa chỉ tại thôn Đông Hưng, xã Tế Nông (Nông Cống) do Lê Tuấn Thành, sinh năm 1995 ở cùng địa chỉ và cơ sở sản xuất do Lê Hạ Tuấn, sinh năm 1995 ở thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống) làm chủ.

Tại Tổng kho Đông Hưng, Tổ công tác đã thu giữ 182 thùng nước giặt giả thương hiệu OMO (mỗi thùng có 4 túi, loại 3,6 kg/túi); 16 thùng nước giặt giả thương hiệu OMO (mỗi thùng có 4 túi loại 2kg/túi); 1 máy vi tính, 1 máy tạo đơn hàng; 110 kg thùng bìa các tông không có nhãn mác.

Tại cơ sở sản xuất của Lê Hạ Tuấn, tổ công tác đã thu giữ 283 thùng nước giặt giả nhãn hiệu OMO (mỗi thùng có 4 túi loại 3,6 kg/túi); 150 thùng nước giặt giả nhãn hiệu OMO (mỗi thùng có 4 túi loại 2kg/túi); 2 bình chiết xuất; 6 bì (tổng trọng lượng 160 kg) vỏ bao nước giặt in hình giả thương hiệu nhãn hàng OMO; 1 thùng chứa nắp đóng túi sản phẩm; 540kg thùng bìa các tông in nhãn hiệu OMO; 1 máy trộn; 20 bao hoá chất và muối lạnh; khoảng 600 lít nước giặt thành phẩm chưa kịp đóng chai; 47 thùng nước rửa chén, bát giả nhãn hiệu Sunlight.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc đã điều tra làm rõ và xác định: Lê Hạ Tuấn là đối tượng sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nhãn hàng OMO nói trên. Dưới vỏ bọc là cơ sở sản xuất giấy vệ sinh được cấp phép hoạt động, đối tượng này đã biến xưởng sản xuất giấy của mình thành nhiều phòng để chứa nguyên liệu, máy móc pha chế, san chiết các loại hàng hóa giả thương hiệu nhãn hàng OMO.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Tuấn đã tự học cách chế biến trên kênh YouTube, sau đó mua các loại hoá chất trên mạng xã hội rồi thuê nhân công tự pha chế, đồng thời thuê in ấn bao bì giả thương hiệu nhãn hàng OMO để san chiết, đóng gói cung cấp cho các đối tượng chuyên bán hàng qua mạng.

Riêng với Lê Tuấn Thành là đối tượng đã mua các sản phẩm nước giặt của Lê Hạ Tuấn sau đó đăng trên sàn thương mại điện tử Shopee Việt Nam, livestream trên mạng xã hội với những lời quảng cáo, mời chào hấp dẫn, những chiêu hạ giá “sập sàn” để quảng cáo, giới thiệu và bán sản phẩm khắp cả nước. Khi khách hàng có nhu cầu đặt mua, đối tượng này sẽ thực hiện việc giao nhận tiền và hàng hóa qua hệ thống shipper hoặc các công ty chuyển phát nhanh...

Theo ước tính, với phương thức này, hàng tháng các đối tượng đã bán trên 4.000 sản phẩm nước giặt giả thương hiệu nhãn hàng OMO, tương đương giá trị hàng thật khoảng 1 tỉ đồng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hạ Tuấn và Lê Tuấn Thành cùng một số đối tượng khác có liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương