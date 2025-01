Phát huy quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Thường Xuân thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Qua đó tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, là động lực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) trực tiếp xuống cơ sở lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC. Tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo tinh thần “kiến tạo” và “phục vụ”; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Dẫn tôi đi thăm con đường nối liền khu phố 1 đến khu phố 5 thị trấn Thường Xuân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hoàng Sỹ Hùng vui vẻ nói: “Con đường này trước đây chỉ là đường mòn. Từ ý kiến góp ý của Nhân dân, thị trấn báo cáo cấp trên để nâng cấp đường. Nhân dân hiến tặng 9.100m2 đất, hiến cây cối, tham gia ngày công làm con đường dài 1,5km, mở rộng từ 3m mặt đường lên 9m, ngân sách Nhà nước không phải bỏ một đồng nào”.

Ông Hùng chia sẻ thêm, khi có chủ trương làm bất cứ việc gì, thị trấn đều đưa ra bàn bạc công khai tại các thôn, khi Nhân dân thống nhất mới triển khai. Quá trình thực hiện, từ khâu lập kế hoạch đến kiểm tra, giám sát đều tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân. Sau khi hoàn thành, công khai cụ thể từng khoản chi với dân một cách rõ ràng, minh bạch. Nhờ đó, trong những năm qua, các chủ trương của tỉnh, huyện, đặc biệt là phong trào XDNTM trên địa bàn được người dân hưởng ứng tích cực.

Từ một xã miền núi khó khăn, đến nay Ngọc Phụng đã thay da đổi thịt, đời sống của người dân ngày càng phát triển. Những con đường bê tông rộng trải dài khắp ngõ xóm, nhiều tuyến đường kiểu mẫu được người dân đóng góp kinh phí, công sức, hiến đất để xây dựng; môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, Nhân dân phấn khởi, đoàn kết, chung sức, đồng lòng XDNTM.

Ông Lê Đức Thư, thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng cho biết: “Chúng tôi tham gia họp, bàn bạc, trực tiếp đóng góp ý kiến với cán bộ xã, thôn để thực hiện các nội dung như: XDNTM, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo cảnh quan trên địa bàn. Mọi việc được công khai minh bạch nên Nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiệt tình tham gia. Đến nay, chúng tôi thấy các ý kiến của người dân được triển khai rất tốt, đường sá, nhà văn hóa thôn được đầu tư khang trang hơn nhiều”.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Phụng Trịnh Thị Vân Anh chia sẻ: "Công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở được đổi mới theo hướng gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Các khoản huy động của người dân, sử dụng tài chính ngân sách đều được thông báo công khai. Do thực hiện tốt QCDC trong Chương trình XDNTM nên được Nhân dân đồng thuận ủng hộ. Năm 2014, Ngọc Phụng đạt chuẩn xã NTM đầu tiên của 11 huyện miền núi, năm 2020 đạt NTM nâng cao, đến nay 5/7 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thêm động lực phát triển

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại huyện Thường Xuân đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tác động đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Năm 2024, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 6%, đứng thứ 17 toàn tỉnh và đứng thứ 4 trong 11 huyện miền núi. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,6 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản đạt 948 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.660,6 tỷ đồng, vượt 98,7% kế hoạch tỉnh giao, tăng 21,8% so với cùng kỳ; huy động 1.226,8 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chương trình XDNTM, đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Năm 2024 có 505 hộ được phê duyệt hỗ trợ làm nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU trên địa bàn huyện với số tiền giải ngân đạt 10.898 triệu đồng. Huyện giải quyết việc làm mới cho 2.325 lao động, đạt 211,4% kế hoạch. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt trên 97%; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,2%.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Xuân Cầm Bá Lâm khẳng định: "Nhờ thực hiện tốt QCDC, các hoạt động cụ thể gắn với đời sống của dân, gần dân, sát dân và tôn trọng Nhân dân thể hiện ngày càng tốt hơn; tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Từ đó góp phần giúp huyện hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực trong việc cải tiến lề lối làm việc, phương thức quản lý, điều hành hoạt động. Nhiều khó khăn, vướng mắc tại cơ sở được kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bài và ảnh: Anh Tuân