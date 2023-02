Ý thức chấp hành các quy định về việc không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông của người dân TP Thanh Hoá đã có sự chuyển biến rõ rệt

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng Công an TP Thanh Hoá đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đặc biệt là tăng cường xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường, tuyến phố chính trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng Công an TP Thanh Hoá kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Bà Triệu (TP Thanh Hoá).

Có mặt cùng tổ tuần tra, kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - trật tự, Công an TP Thanh Hóa trên tuyến đường Bà Triệu (TP Thanh Hoá) vào tối ngày 22-2, theo ghi nhận của chúng tôi, trong khoảng gần 3 tiếng đồng hồ mở chốt, lực lượng CSGT đã kiểm tra hơn 100 lượt xe ô tô, xe máy tham gia giao thông. Tuy vậy, qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp người tham gia giao thông nào đã sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Thêm vào đó, hầu hết người điều khiển phương tiện đều có thái độ hợp tác, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Người điều khiển phương tiện giao thông được kiểm tra nồng độ cồn thông qua máy thổi.

Là một trong những người điều khiển phương tiện giao thông được lực lượng chức năng Công an thành phố đề nghị thổi nồng độ cồn thông qua máy thổi nhưng không phát hiện vi phạm, anh Phan Văn Vũ (sinh năm 1997), cho biết: “Nhận thức được việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông, nên cá nhân tôi luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật giao thông đường bộ; đồng thời, luôn thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở những người thân của mình phải nghiêm túc chấp hành tốt quy định đã uống rượu, bia tuyệt đối không được điều khiển phương tiện giao thông để bảo vệ mình và mọi người.

Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Thanh Hóa, cho biết: “Bám sát thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng Công an thành phố đã huy động lực lượng, phương tiện, máy đo nồng độ cồn và thành lập các tổ chuyên đề tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý trên các tuyến phố chính, các khu tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu...Trong thời gian 15 ngày ra quân (từ 8 đến 22-2), lực lượng chức năng Công an thành phố đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát, xử lý và tuyên truyền ý thức của người tham gia giao thông đã có chuyển biến rõ nét, vi phạm nồng độ cồn đã giảm rất sâu so với thời gian liền kề”.

Dự báo, từ nay đến cuối năm, tình hình trật tự, an toàn giao thông được sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình, Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Công an thành phố tiếp tục bám sát thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh nhằm từng bước làm chuyển biến về nhận thức, ý thức, hành động của người tham giao thông là đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông để tránh gây tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, bảo đảm an toàn, tài sản, tính mạng và sức khoẻ cho Nhân dân.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia. Cùng với đó, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn để từ đó từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia không lái xe”... qua đó nâng cao ý thức, hành động của người tham gia giao thông, hạn chế va chạm và tai nạn xảy ra do sử dụng rượu, bia, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bài và ảnh: Lê Phượng