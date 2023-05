Xử lý 65 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

Chiều 27-4, Công an thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.

Công an thành phố Thanh Hóa ra quân xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT.

Thời gian qua trên địa bàn thành phố Thanh Hóa xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách… gây mất TTATGT trên nhiều tuyến đường như đại lộ Lê Lợi, đại lộ Nam Sông Mã, Quốc lộ 45, thời gian hoạt động từ 19-23 giờ.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Thanh Hóa đã tổ chức phương án bắt, xử lý nghiêm đối với số đối tượng này. Chỉ trong khoảng hơn 1 giờ hóa trang, mật phục, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản 65 trường hợp vi phạm. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều trong độ tuổi vị thành niên (từ đủ 16-18 tuổi), thậm chí cả người dưới 16 tuổi. Các hành vi vi phạm chủ yếu là điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn...

Theo Công an thành phố Thanh Hóa, quá trình làm việc, đơn vị đã sàng lọc các trường hợp vi phạm để có hướng xử lý phù hợp. Với các trường hợp là học sinh sẽ phối hợp gia đình, nhà trường cùng nhắc nhở, xử lý và giáo dục, răn đe, không để các em tái phạm. Với những trường hợp khác sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thông báo với gia đình để quản lý nhắc nhở; yêu cầu gia đình cam kết không để các cháu tái phạm, không giao xe cho trẻ em, trẻ vị thành niên điều khiển.

Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản 65 trường hợp vi phạm.

Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết: Việc các em tụ tập chạy xe, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Do vậy, Công an thành phố Thanh Hóa khuyến cáo phụ huynh cần siết chặt quản lý con em mình; không giao xe hay tạo điều kiện cho các em điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Bên cạnh việc xử phạt người vi phạm, thì người giao xe cho trẻ em, trẻ vị thành niên cũng bị xử lý với mức phạt cao hơn rất nhiều so với người vi phạm.

Thái Thanh