Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tội “Buôn bán hàng cấm"

Ngày 19-1, Tòa án Nhân dân huyện Thọ Xuân đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Xuân Tuấn Công, sinh năm 2004, ở thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân về tội “Buôn bán hàng cấm".

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 04-1-2023 Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với Công an xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân đã tiến hành tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cung cấp thông tin đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ trên địa bàn xã Trường Xuân. Quá trình vận động nhận được thông tin đối tượng Hoàng Xuân Tuấn Công trú tại Thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân có hành vi bán trái phép pháo nổ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Hoàng Xuân Tuấn Công, làm việc với người có liên quan, thu giữ 6 vật hình hộp chữ nhật, bên ngoài hộp in hình vẽ pháo nổ và các dòng chữ nước ngoài, tổng trọng lượng là 9,5 kg.

Hoàng Xuân Tuấn Công khai nhận các đồ vật thu giữ trên là pháo hoa nổ, mua vào tháng 8-2022 tại Hà Nội mang về nhà cất để bán kiếm lời trong dịp tết.

Tại phiên tòa, Hoàng Xuân Tuấn Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Xuân Tuấn Công mức án 12 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm C, Khoản 1 Điều 190 Bộ Luật hình sự.

Đỗ Duy Nhã