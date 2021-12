Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án trọng điểm “Giết người”

Ngày 29-11, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Phạm Sáu, trú tại Bản Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Theo nội dung Cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Thanh Hóa: Trong tháng 4-2021, Đặng Phạm Sáu đến nhà anh Nguyễn Tuấn Long, ở Tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (làm dịch vụ kinh doanh cầm đồ) để cầm cố chiếc điện thoại di động Iphone 7 với số tiền 2.800.000 đồng. Do đến hạn theo thỏa thuận mà Sáu không đến thanh toán tiền gốc và chậm trả lãi nên anh Long đã bán chiếc điện thoại cho người khác. Ngày 23-4-2021, Sáu đến nhà anh Long đe dọa và yêu cầu anh Long lấy lại chiếc điện thoại cho mình, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Đặng Phạm Sáu rút con dao nhọn chuẩn bị sẵn trong túi quần ra đâm 1 nhát trúng vào bụng anh Long, hậu quả anh Long chết trên đường đi cấp cứu.

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh tranh luận tại phiên tòa.

Sau khi gây án, Đặng Phạm Sáu bỏ trốn khỏi địa phương và bắt xe ra Hà Nội. Trong thời gian bỏ trốn, trên đoạn đường Cienco 5, thuộc địa phận khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Đặng Phạm Sáu đã gây ra thêm 1 vụ “Giết người”, nạn nhân là anh Nguyễn Trần Minh, sinh năm 1976, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội. May mắn nạn nhân được đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội tại địa phương, đối tượng gây án máu lạnh, manh động, chỉ vì lý do nhỏ, vô cớ tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo quản lý, trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tranh luận tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đã kiểm sát chặt chẽ thủ tục tố tụng, việc chấp hành pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và những người tham dự phiên Tòa; chuẩn bị kỹ đề cương xét hỏi, tranh luận, đối đáp đầy đủ, thuyết phục để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Phần tranh luận, bản Luận tội của Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện, đặc điểm nhân thân, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức hình phạt phù hợp với hành vi bị cáo gây ra.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Phạm Sáu mức án tù chung thân về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Đây là dịp để các Kiểm sát viên VKSND hai cấp học tập, trau dồi kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự; là một trong những công việc thường xuyên có ý nghĩa thiết thực trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa cần được nhân rộng trong thời gian tới.

Quốc Hương