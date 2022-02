Vì bình yên thành phố

"Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” - đó là khẩu hiệu song cũng là nhiệm vụ cao cả của lực lượng công an Nhân dân. Năm 2021 đi qua, tinh thần ấy được cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa nêu cao, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công an phường Đông Hải lấy lời khai đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không hình thành điểm nóng. Có được kết quả này, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền thành phố triển khai các biện pháp, đồng thời tăng cường tối đa lực lượng xuống các phường, xã để phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo, chất nổ trái phép. Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát và huy động các lực lượng như dân quân cơ động, bảo vệ dân phố, bảo vệ ANTT thôn, tổ dân phố cùng phối hợp tuần tra, Công an thành phố đã bố trí lực lượng ứng trực bảo đảm xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến ANTT, đặc biệt là trong đêm giao thừa.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nên việc bảo đảm ANTT được công an thành phố đặc biệt coi trọng. Trong năm qua, công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế thăm, làm việc tại Thanh Hóa và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn. Chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề của Giám đốc Công an tỉnh về phòng, chống tội phạm và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; cao điểm bắt, vận động, thanh loại đối tượng truy nã; chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật về tín dụng bất hợp pháp, “tín dụng đen”; đấu tranh với hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng. Năm 2021, công an thành phố tiếp nhận, xác minh, giải quyết 472/506 tin báo tố giác tội phạm, khởi tố 564 vụ, 832 bị can, kết luận chuyển viện kiểm sát truy tố 316 vụ, 611 bị can; bắt, vận động đầu thú 23 đối tượng truy nã. Công an thành phố cũng đã xác lập 17 chuyên án, đấu tranh triệt xóa 24 ổ, nhóm tội phạm hình sự. Trong đó, điển hình là phá Chuyên án 021-G bắt giữ 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ nhiều tài liệu và tang vật có liên quan. Đối với tội phạm ma túy, lực lượng công an đã phá 9 chuyên án, triệt xóa 1 đường dây, 15 điểm phức tạp, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và đưa 43 đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cũng trong năm qua, công an thành phố đã tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm kinh tế, tham nhũng, các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, các hành vi gian lận thương mại, mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế. Nổi bật là phá Chuyên án T421 bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên 2.000 tỷ đồng, được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương. Đó là động lực để đơn vị tiếp tục lập nhiều thành tích trong thời gian tới.

Công tác kỹ thuật hình sự, thi hành án hình sự không ngừng được nâng cao đã phục vụ đắc lực công tác điều tra, khám phá án. 100% hồ sơ vụ việc được hoàn chỉnh và bàn giao theo thẩm quyền, đúng thời gian, bảo đảm khách quan, không để tồn đọng, phục vụ tốt công tác chuyên môn và giúp các đơn vị giải quyết tốt các vụ việc, vụ án xảy ra. Quy trình công tác thi hành án hình sự, quản lý giam giữ, hỗ trợ tư pháp và quản lý vật chứng được thực hiện đúng quy định. Công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, vi phạm pháp luật. Việc tạm giam, tạm giữ các đối tượng không để xảy ra trốn, chết không bình thường; không để xảy ra bức cung, nhục hình, thông cung và vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng phương tiện vận tải hàng hóa, xử lý xe ô tô hết niên hạn, xe tự chế. Cùng với việc phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong giờ cao điểm, việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm cũng được tăng cường. Năm 2021, lực lượng công an đã phát hiện 4.521 trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện 672 trường hợp, tước giấy phép lái xe 415 trường hợp, phạt tiền gần 4,2 tỷ đồng. Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, đã tổ chức tuyên truyền tại 34 phường, xã với hơn 1.600 người tham gia, phát 2.500 tờ rơi khuyến cáo an toàn phòng cháy, chữa cháy và 136 lượt phát thanh; tiến hành kiểm tra liên ngành tại 74 cửa hàng xăng dầu và 12 chợ, xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an thành phố đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ra mắt mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”; triển khai, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn toàn thành phố; ra mắt mô hình “Câu lạc bộ nhà trọ tự quản về ANTT” tại phường Tào Xuyên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, vùng địa bàn tôn giáo... tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, phát huy tối đa hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT hiện có; củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở, đặc biệt là 269 tổ bảo vệ dân phòng và 8.819 tổ an ninh xã hội.

Với nhiều thành tích đạt được, năm 2021, Công an TP Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, năm 2022, đảng ủy - lãnh đạo công an thành phố đã phát động trong toàn lực lượng phát huy cao độ tinh thần tiên phong gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, bám địa bàn, bám công việc, bám đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao nhất “vì bình yên thành phố”, “vì Nhân dân phục vụ”.

Bài và ảnh: Minh Khôi