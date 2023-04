Tuyên truyền, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

Thời gian gần đây trên địa bàn TP Thanh Hóa xuất hiện tình trạng học sinh, sinh viên, nhất là học sinh các trường THCS, THPT có hiện tượng sử dụng chất gây nghiện, gây ảo giác mạnh, khiến các bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử và cỏ mỹ tại các trường học.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Lực, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Thanh Hóa cho biết: Lợi dụng sự tò mò của giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên, tội phạm ma túy đã phun, tẩm chất ma túy vào sợi lá cây, thảo mộc sấy khô, tinh dầu thuốc lá điện tử… dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng, gây ảo giác, kích thích, tạo sự lệ thuộc. Một số đối tượng còn cố tình lợi dụng thuốc lá điện tử, “cỏ mỹ” để lôi kéo học sinh, sinh viên vào các hoạt động phạm tội như “ship” ma túy, trộm cắp, đòi nợ thuê…

Trước tình hình trên, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền các phường, xã và các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho học sinh, sinh viên không sử dụng các loại ma túy, “cỏ mỹ” và thuốc lá điện tử.

Công an các phường trên địa bàn thành phố đã thường xuyên phối hợp với ban giám hiệu các trường học kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán đồ ăn, nước uống tại các cổng trường học để phát hiện kịp thời các đối tượng bán thuốc lá điện tử có tẩm chất ma túy.

Đội QLTT số 1 kiểm tra số thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.

Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Cao Xuân Thịnh cho biết: Ngày 26-3 Đội đã phối hợp với Công an phường Ba Đình, TP Thanh Hóa phát hiện, thu giữ trên 20 bộ hộp thuốc lá điện tử và tinh dầu để hút thuốc lá điện tử tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên phố Lê Hoàn. Hầu hết số thuốc lá điện tử thu được đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ và có chứa nicotine cùng chất phụ gia chưa được kiểm nghiệm, chứng nhận.

Việc bán lẻ các loại thuốc lá điện tử, tinh dầu đều vi phạm pháp luật, bởi hiện nay chỉ có một số doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu, phân phối và bán ra thị trường sản phẩm thuốc lá điện tử. Tình trạng bán lẻ trên mạng xã hội của cá nhân hay bán bằng hình thức qua tay hiện nay là đáng lo ngại bởi sẽ không kiểm soát được các loại tinh dầu cả về thành phần, nguồn gốc xuất xứ, và nguy hiểm nhất là trong các chai tinh dầu có chứa các loại ma túy tổng hợp, chất gây nghiện mới hiện nay.

Đối tượng Phương Ngọc Hùng và số “cỏ mỹ” bị thu giữ.

Mới đây nhất, ngày 28-3 Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ đã bắt quả tang đối tượng Phương Ngọc Hùng, sinh năm 1973, trú tại TP Thanh Hóa đang bán “cỏ mỹ” tại nhà riêng. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 3 gói “cỏ mỹ” cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nâng cao tinh thần cảnh giác, không sử dụng các loại ma túy, “cỏ mỹ”, thuốc lá điện tử. Chủ động, tích cực phối hợp tố giác và cung cấp thông tin, tài liệu về những đối tượng phạm tội về ma túy hoặc có các biểu hiện hoạt động liên quan đến tội phạm về ma túy cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến đường dây nóng Công an TP Thanh Hóa, qua số điện thoại: 02373.852.285 để được xử lý kịp thời.

Thái Thanh