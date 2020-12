Triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tại xã Thành Công

Thời gian gần đây nhiều người dân trên địa bàn xã Thành Công, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã phản ánh đến các cơ quan chức năng về tệ nạn đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề trên địa bàn xã, gây phức tạp về ANTT.

Đối tượng Bùi Văn Tuất tại cơ quan điều tra.

Trước tình hình này, Công an huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ lập kế hoạch đấu tranh, triệt xóa. Vào lúc 18 giờ ngày 23-12-2020, qua theo dõi và nắm tình hình, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân Công an huyện Thạch Thành đã bắt quả tang Bùi Văn Tuất (SN 1982) ở thôn Đồng Chư, xã Thành Công, huyện Thạch Thành đang ghi lô, đề tại nhà. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều bảng ghi lô đề và hơn 5 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Tuất khai nhận đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền gần 20 triệu đồng/ngày.

Công an huyện Thạch Thành đang tiếp tục điều, tra mở rộng vụ án.

Thái Thanh