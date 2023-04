Triệt xóa băng nhóm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp tại thị trấn Sao Vàng

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Thọ Xuân vừa phá chuyên án, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân do Hoàng Đình Dụng, sinh năm 1981 ở khu phố 2, thị trấn Sao Vàng cầm đầu.

3 đối tượng (từ trái qua phải): Dụng, Ngọc và Giang tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân: Hoàng Đình Dụng là đối tượng hình sự cộm cán, chuyên cho vay nặng lãi và có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chấp hành xong án phạt tù, về địa phương Hoàng Đình Dụng đã cùng với Hoàng Văn Ngọc, sinh năm 1995 và Trần Văn Giang, sinh năm 1988 ở cùng khu góp vốn để tổ chức cho vay nặng lãi.

Thủ đoạn hoạt động của 3 đối tượng này hết sức tinh vi. Khi cho các con nợ vay, các đối tượng yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ và chụp ảnh bằng máy điện thoại di động để sử dụng vào việc hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân nếu các con nợ không trả nợ đúng hạn.

Với lãi suất “cắt cổ” từ 3.000 - 4.000 đồng/triệu/ngày, 3 đối tượng đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân vay tiền, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Xác định đây là băng, nhóm hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 30-3 Công an huyện Thọ Xuân đã huy động lực lượng tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng nói trên, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng nói trên, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan trong băng nhóm tội phạm này.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân là nạn nhân vay tiền của Hoàng Đình Dụng, Hoàng Văn Ngọc và Trần Văn Giang thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Nam theo số điện thoại 0949.087.909 để được giải quyết.

Thái Thanh