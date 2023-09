(Baothanhhoa.vn) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán ma túy đá trên địa bàn các huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa do Thiều Quang Quyến, sinh năm 1991 ở xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa cầm đầu....

{title} Triệt phá đường dây mua bán ma túy đá liên huyện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán ma túy đá trên địa bàn các huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa do Thiều Quang Quyến, sinh năm 1991 ở xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa cầm đầu.... Thiều Quang Quyến (X) và các đối tượng mua bán ma túy bị lực lượng Công an bắt giữ. Trước đó khoảng 4 giờ ngày 6/9/2023, tại tuyến đường liên xã thuộc địa phận xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Ly, sinh năm 1995 ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn đang mang 1 gói ma túy đá đi tiêu thụ. Điều tra, mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong đường dây này gồm: Thiều Quang Quyến, sinh năm 1991; Trịnh Xuân Hưng, sinh năm 2000 và Thiều Đình Chèo, sinh năm 1993 đều ở xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, thu giữ 4 gói ma túy đá. Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây mua bán ma túy tổng hợp dạng đá từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về Thanh Hóa tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Thiều Quang Quyến trực tiếp đặt mua ma túy từ Đồng Nai về Thanh Hóa, sau đó chia nhỏ ma túy và giao cho 3 đối tượng: Ly, Hưng, Chèo mang đi bán lẻ trên địa bàn các huyện Triệu Sơn và Thiệu Hóa. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng nói trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thái Thanh (PX03, Công an Thanh Hóa)

