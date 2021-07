(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Triệu Sơn và Công an xã Thọ Vực vừa xóa điểm mua bán ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận tại xã Thọ Vực do Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1976 ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu.

{title} Triệt phá điểm ma tuý phức tạp gây bức xúc trong dư luận tại xã Thọ Vực Công an huyện Triệu Sơn và Công an xã Thọ Vực vừa xóa điểm mua bán ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận tại xã Thọ Vực do Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1976 ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu. Đây là đối tượng buôn bán ma túy chuyên nghiệp, đi tù về tội giết người, ra tù, Sơn không về Lạng Sơn mà ở Thanh Hóa lôi kéo một số đối tượng nghiện ma túy là “bạn tù” để buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy. Sơn đã di chuyển qua rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thiết lập thành các điểm ma tuý phức tạp, tụ tập nhiều đối tượng nghiện ở các địa phương như: Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Triệu Sơn để lập các điểm buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy. Với thủ đoạn hoạt động tinh vi, nếu phát hiện lực lượng Công an thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Triệu Sơn và Công an xã Thọ Vực đã “đột kích” bắt quả tang Sơn đang cùng 3 đối tượng khác ở huyện Thọ Xuân là Lê Văn Huấn, sinh năm 1974 ở xã Xuân Sinh; Hoàng Văn Hông, sinh năm 1976 ở xã Tây Hồ và Ngô Văn Thảo, sinh năm 1988 ở thị trấn Thọ Xuân đang có hành vi bán ma túy cho các đối tượng nghiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Thái Thanh

Thái Thanh

Từ khóa: Ma túyBán ma túyBuôn bánSử dụng ma túyCông tác kiểm traHuyện Thọ XuânTriệu SơnHuyện Triệu SơnCông an huyệnThiệu Hóa