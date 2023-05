Trao thưởng cho tập thể, cá nhân triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

Chiều 26/5, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Trấn Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ trao thưởng.

Theo báo cáo của Ban Chuyên án, sau 2 tháng xác lập và đấu tranh chuyên án, ngày 8/5/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương phá thành công chuyên án 424T, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Vàng A Tùng, ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát; Nguyễn Minh Phong, sinh năm 1993 và Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1992 đều trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.Tang vật thu giữ gồm 14kg ma túy tổng hợp. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau đó vận chuyển vào Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân tham gia Ban Chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Bộ Công an và UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao Giấy khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh phá án. Đồng thời thưởng nóng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 8 cá nhân và thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của các lực lượng trong công tác phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy. Quá trình đấu tranh Chuyên án, các đơn vị đã phối hợp hiệp đồng tác chiến cios hiệu quả, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ được khối lượng ma túy lớn, góp phần bảo đảm ANTT và đấu tranh ngăn chặn ma túy từ Lào thẩm lậu vào Việt Nam.

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ còn diễn biến phức tạp, vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho tập thể và thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho Ban Chuyên án.

Riêng lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh cần tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy một cách quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và có trọng tâm, trọng điểm, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Mai Hà