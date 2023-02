Tổ chức điều tra, khám phá vụ nổ xảy ra tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa

Đối tượng Nguyễn Văn Tư tại cơ quan công an.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, mẫu vật, tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ nổ phục vụ công tác điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 24 giờ ngày 13/02/2023, cơ quan Công an đã xác định đối tượng thực hiện hành vi là Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1985, trú tại Số 115 Nam Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, làm nghề khai thác đá, là đối tượng gây án.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Do gia đình có kinh tế khó khăn, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Tư thường xuyên uống rượu. Tối 12/02/2023, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Văn Tư tiếp tục đi uống rượu và muốn giải tỏa tâm lý bức xúc nên đã nghĩ đến việc đến khu vực cầu Sông Si, có ít người qua lại để kích nổ 01 gói thuốc nổ mà Tư đã nhặt được từ cuối năm 2022. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ nguồn gốc vật liệu nổ để có biện pháp xử lý tiếp theo.