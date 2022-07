Thông báo tìm người đã xét nghiệm PCR tại các điểm thuộc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn

Công an tỉnh Thanh Hoá đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn liên quan đến việc gộp mẫu xét nghiệm PCR.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo cho các cá nhân (hoặc đơn vị tổ chức cho nhiều cá nhân) đã được lấy mẫu PCR xét nghiệm COVID-19 và nộp tiền tại các địa điểm: Trạm y tế các xã/phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn; Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn; các khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (gồm khách sạn Anh Phát, Khách sạn Thanh Còi, khách sạn Cao Nguyễn, Khu cách ly số 4…) và điểm test COVID-19 tại Nhà hàng Hoan Huệ (thuộc xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn) trong thời gian từ 15-8 đến 16-10-2021 chưa được làm việc trực tiếp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá, địa chỉ 15A Hạc Thành, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (số điện thoại: 0692.889.300) để báo cáo bị hại, để được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình và để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi sơn do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang thụ lý.

Hà Phương