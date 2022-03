(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của các phương tiện vận tải hàng hóa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá và công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã ra quân xử lý nghiêm và triệt để các hành vi vi phạm.

{title} Thanh Hóa xử lý trên 5.700 trường hợp vi phạm quá tải, quá kích thước thành thùng xe Thực hiện Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của các phương tiện vận tải hàng hóa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá và công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã ra quân xử lý nghiêm và triệt để các hành vi vi phạm. Sau 6 tháng thực hiện, các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 5.714 trường hợp, phạt tiền gần 23 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 839 trường hợp, tước quyền sử dụng kiểm định 195 trường hợp, tước quyền sử dụng phù hiệu vận tải 106 trường hợp. Trong đó, 3.888 trường hợp vi phạm quá tải, 1.826 trường hợp vi phạm quá kích thước thành thùng xe. Quốc Hương

