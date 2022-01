Thanh Hóa: Sau 10 ngày ra quân, trật tự ATGT có nhiều chuyển biến tích cực

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, sau 10 ngày ra quân mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện (từ 1-1-2022 đến 10-1-2022), lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh đã xử lý 1.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng CSGT truyên truyền, nhắc nhở người dân về mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Trong đó chủ yếu là các lỗi người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (chiếm 70%). Tai nạn giao thông giảm 25% số vụ, 60% số người chết và 10% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021.

Có được kết quả trên, trước hết là do sự chủ động vào cuộc và tích cực tham mưu của lực lượng CSGT, Công an các huyện, thị xã, thành phố cho cấp ủy, chính quyền và Ban ATGT từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT. Trong đó, lực lượng Công an đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, trường học làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho cán bộ, Nhân dân và học sinh với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: tuyên truyền lưu động, sử dụng xe loa phổ biến kiến thức pháp luật ATGT, cảnh báo tai nạn, ùn tắc giao thông kết hợp với sử dụng camera ghi hình, thông qua cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho người tham gia giao thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm…

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã, thành phố đã huy động lực lượng, phương tiện liên tục tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông…

CSGT Công an huyện Hoằng Hóa tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý người điều khiển xe máy vi phạm trật tự ATGT.

Thượng tá Nguyễn Thế Vượng, PhóTrưởng Công an huyện Hoằng Hóa cho biết: “Qua theo dõi, nắm bắt tình hình thanh thiếu niên vi phạm trật tự giao thông tại tuyến đường liên thôn, liên xã, tuyến đường Bút Sơn- Hải Tiến, tỉnh lộ 510, 510B, chúng tôi đã chỉ đạo Đội CSGT Công an huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần lưu, tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở vi phạm. Đồng thời bố trí 3 tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát vào ban đêm, kiên quyết xử lý các vi phạm nổi cộm về trật tự giao thông ở địa bàn dân cư. Sau 10 ngày ra quân, Công an huyện Hoằng Hóa đã xử phạt 70 trường hợp, phạt tiền hơn 35 triệu đồng, tam giữ 12 phương tiện. Nhờ đó, tình hình trật tự giao thông đã có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, qua công tác tuần tra đã kịp thời ngăn chặn các vụ phạm pháp hình sự gây mất an ninh trật tự trên địa bàn”.

Huyện Quảng Xương, một trong những địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn giao thông. Để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, trên cơ sở rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình trật tự ATGT, Công an huyện đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và Ban ATGT huyện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân trong chấp hành pháp luật về ATGT. Phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Công an huyện Quảng Xương tuyên truyền Luật ATGT trong các trường học.

Riêng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức cho học sinh trên địa bàn ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ, các trường hợp vi phạm sẽ được trích xuất từ camera gửi về cho nhà trường để xếp loại hạnh kiểm thi đua. Đồng thời tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Đội trưởng CSGT Công an huyện Quảng Xương cho biết: Bên cạnh việc bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, Công an huyện sẽ phối hợp với Công an các xã, thị trấn và tổ bảo vệ ANTT thôn, khu phố có nhiệm vụ TTKS hành chính tại các tuyến giao thông, khu vực trọng điểm phức tạp để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại các tuyến đường liên thôn liên xã, lực lượng công an đã vận động Nhân dân thực hiện tốt mọi sự chỉ đạo của khu phố là lắp đặt thêm camera giám sát ANTT để khi có sự cố an ninh trật tự xảy ra có thể trích xuất từ mắt camera phục vụ công tác xác minh, xử lý. Nhờ đó, trong 10 ngày đầu tháng 1-2022, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Mai Hà