Thanh Hóa phát hiện, xử lý 734 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Sau 3 ngày ra quân thực hiện kế hoạch của Bộ Công an ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và tuần tra, xử lý theo chuyên đề, lực lượng CSGT, trật tự toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 734 trường hợp vi phạm (trong đó, vi phạm nồng độ cồn 51 trường hợp); phạt tiền 742.700.000 đồng; tạm giữ 89 phương tiện; tước GPLX 90 trường hợp.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương.

Kế hoạch của Bộ Công an ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và tuần tra, xử lý theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” thực hiện từ 0h ngày 15-3 cho đến hết ngày 31-12-2021. Phòng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm có đông phương tiện thường xuyên qua lại như các quốc lộ 1A, QL45, QL47, QL10, QL217, đường Hồ Chí Minh. Các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như: TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn…trong đó, tập trung vào đối tượng xe mô tô, ô tô con, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ôtô kéo rơ- moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc.

Trọng tâm của đợt ra quân là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Bộ Công an, trong toàn bộ quá trình làm việc, lực lượng CSGT được ghi nhận bằng hình ảnh thông qua các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được cấp phép, đặc biệt là camera mini gắn trên người chiến sỹ CSGT để ghi lại toàn bộ hình ảnh nhằm công khai minh bạch. Trong trường hợp người vi phạm không chấp hành việc đo nồng độ cồn, xét nghiệm nhanh ma túy thì lực lượng chức năng có căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý, từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế và giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Lê Phượng