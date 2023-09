Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng an ninh Công an tỉnh Hủa Phăn

Thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XIII giữa Bộ Công an hai nước và Biên bản phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự giữa Công an hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2022 - 2023, sáng 19-9, tại thành phố Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng an ninh Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Ăm Phon Phăm Mạ Chăm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn dự, chỉ đạo lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày tập huấn, đoàn công tác của Công an tỉnh Hủa Phăn gồm các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ an ninh và chỉ huy an ninh Công an các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, Sầm Tớ, thị xã Sầm Nưa (tỉnh Hủa Phăn) sẽ được tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác an ninh.

Nội dung tập huấn tập trung vào 7 chuyên đề: công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng các tổ chức phi chính phủ xâm phạm an ninh quốc gia; những kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tuyến biên giới; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, di dân tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn; công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn; công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia; kinh nghiệm trong thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến an ninh quốc gia...

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Thông qua chương trình tập huấn góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác an ninh, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cho lực lượng làm công tác an ninh của Công an tỉnh Hủa Phăn.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên tuyến biên giới, đấu tranh ngăn chặn với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Đại tá Ăm Phon Phăm Mạ Chăm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Ăm Phon Phăm Mạ Chăm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn đã phân tích, đánh giá tình hình và nêu lên những thuận lợi, khó khăn liên quan đến các mặt công tác của lực lượng Công an. Hai đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu trong thời gian tập huấn, các đồng chí báo cáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, truyền đạt đầy đủ nội dung các chuyên đề. Nội dung bài giảng phải ngắn gọn, cụ thể, tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, cách làm. Đối với các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ nội dung truyền đạt; tích cực thảo luận, thống nhất chủ trương, giải pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả....

Đại biểu tham dự tập huấn

Hai đồng chí cũng mong muốn thông qua đợt tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác của Công an tỉnh Hủa Phăn sẽ nắm bắt được nhiều thông tin, kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia và các vấn đề khác có liên quan đến an ninh, trật tự giữa 2 tỉnh, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an 2 tỉnh nói chung, giữa các lực lượng làm công tác an ninh nói riêng.

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa trao đổi kinh nghiệm tại lớp tập huấn

Trong quá trình tập huấn, đoàn công tác sẽ thực hiện tham quan thực tế tại một số địa phương của Thanh Hoá.

Đình Hợp (CTV)