Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trái phép

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), đấu tranh chống khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả các hạt kiểm lâm và đội kiểm lâm cơ động (KLCĐ) & PCCCR.

Cán bộ Đội KLCĐ&PCCCR số 1 kiểm tra, xử lý lâm sản trái phép.

Ông Trần Văn Vui, đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR số 1, cho biết: Nhằm chủ động trong công tác bảo vệ rừng (BVR), PCCCR, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đội luôn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, như công an, quản lý thị trường, các hạt kiểm lâm trên tuyến, đơn vị tỉnh bạn đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản trái phép trên tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến do đội phụ trách. Tăng cường thu thập nguồn tin tố giác của Nhân dân, tổ chức cài cắm thông tin, trinh sát phát hiện các đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tăng cường phối hợp với Đội KLCĐ&PCCCR số 2, các hạt kiểm lâm trên tuyến ngăn chặn và bắt giữ kịp thời các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản trên các tuyến giao thông nội tỉnh; phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hoàng Mai, Đội KLCĐ&PCCCR số 1 (Nghệ An) trong công tác trao đổi thông tin, truy đuổi đối tượng, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, đội đã phối hợp với chính quyền địa phương, các Hạt Kiểm lâm Hà Trung, TP Thanh Hóa tuyên truyền, vận động Nhân dân và du khách tăng cường công tác PCCCR, không bẻ cành, hái lộc nhân dịp đầu xuân tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đền, chùa, công viên, các khu giải trí. Đặc biệt ở các khu vực trọng điểm, như đền Bà Triệu, vườn thực vật Hàm Rồng, các khu vực có nhiều thông thuần loài. Chuẩn bị nhân lực, vật lực 24/24h sẵn sàng cơ động chữa cháy rừng nếu có tình huống cháy rừng xảy ra. Được biết, trong năm 2021, Đội KLCĐ&PCCCR số 1 đã phát hiện, xử lý 74 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ 847 triệu đồng.

Để thực hiện tốt mục tiêu BVR, PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm tham mưu cho UBND các huyện, thị, thành phố, các chủ rừng Nhà nước xây dựng kế hoạch BVR, PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Về công tác PCCCR, các hạt kiểm lâm tham mưu cho chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm phương án PCCCR; củng cố các tổ đội dân quân tự vệ, tổ đội thanh niên xung kích BVR, PCCCR tăng cường kiểm tra, phát hiện lửa rừng, sẵn sàng cơ động chữa cháy rừng. Rà soát lại lực lượng, phương tiện, công cụ chữa cháy rừng để sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra; chú trọng các khu vực có nguy cơ cháy cao, vùng sản xuất nương rẫy ở các huyện miền núi, vùng đang trồng rừng sản xuất, vùng có nhiều diện tích thông, keo, bạch đàn trồng tập trung tại các huyện Hà Trung, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành, Như Thanh, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn...; khu vực đền, chùa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu vực dân hay tập trung vui chơi trong các ngày tết để xử lý thực bì dễ cháy; lập các tổ thường trực 24/24h nhằm phát hiện, xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các hạt kiểm lâm tuyến núi tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng ở các khu vực còn giàu tài nguyên rừng; các khu vực biên giới giáp ranh với các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, giáp với nước bạn Lào tăng cường kiểm tra tình hình an ninh rừng ở các địa bàn trọng điểm, các khu vực rừng còn giàu tài nguyên, chủ động phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, tàng trữ, kinh doanh lâm sản trái phép, không để xảy ra điểm nóng về khai thác, mua bán, tàng trữ, kinh doanh lâm sản trái phép; phối hợp với lực lượng công an, biên phòng, hải quan, chính quyền các địa phương tập trung kiểm soát chặt chẽ việc thẩm lậu gỗ, động vật hoang dã từ Lào qua các cửa khẩu, hai bên cánh gà, đường ngang, lối mở; các tuyến giao thông nội tỉnh, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa; các tuyến quốc lộ tiếp giáp với biên giới nước bạn Lào. Giao các đội KLCĐ&PCCCR số 1 và 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Đội Quản lý thị trường số 9, hạt kiểm lâm trên tuyến tập trung đấu tranh, nhằm phát hiện các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ trái phép lâm sản.

Bài và ảnh: Khắc Công