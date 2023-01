Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và ma túy qua biên giới

Năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều cửa khẩu được mở cửa trở lại đã thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhưng cũng kéo theo tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy qua biên giới gia tăng. Cùng với đó, những bất ổn trên thế giới, nhất là cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang, làm tình hình thị trường dầu trên thế giới mất ổn định, làm gia tăng nguy cơ mua bán, vận chuyển trái phép xăng, dầu qua biên giới, nhất là tuyến biên giới trên biển, trong đó có địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong khi đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, liều lĩnh, thường xuyên thay đổi, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, ngăn chặn của các lực lượng chức năng.

Công chức Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện công tác nghiệp vụ soi chiếu hàng hóa.

Từ những diễn biến trên, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; hành lý của hành khách xuất, nhập cảnh; các phương tiện xuất, nhập cảnh, quá cảnh và các đối tượng thường xuyên qua lại cửa khẩu. Trong năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Chi cục Hải quan cửa khẩu tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin, nghiệp vụ hải quan về địa bàn, mặt hàng, tuyến vận chuyển; thông tin về các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; tập trung rà soát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý để đánh giá, phân loại, xác định mặt hàng, doanh nghiệp trọng tâm, trọng điểm, có dấu hiệu hoặc nghi vấn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời chú trọng công tác thu nhập thông tin đối với các mặt hàng trọng điểm, đối tượng trọng điểm, đặc biệt là hàng hóa xuất, nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc, Malaysia, Philippin, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gian lận xuất xứ; yêu cầu doanh nghiệp xuất trình hồ sơ bản gốc hợp đồng, hóa đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hóa, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), vận đơn khi làm thủ tục hải quan đối với những nhãn hiệu có dấu hiệu vi phạm về hàng giả; duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; kịp thời giải quyết vụ việc phát sinh; ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác phòng, chống ma túy...

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Đội Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy và các chi cục hải quan cửa khẩu đã thành lập tổ công tác trực tiếp đến địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để phòng ngừa và đấu tranh với mọi hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, vận chuyển trái phép hàng hóa, chất ma túy qua biên giới. Ngoài ra, các đơn vị đã duy trì tốt chế độ tuần tra công khai và bí mật, nhằm chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động trong hoạt động nghiệp vụ.

Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 7 vụ án về ma túy và 1 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Tang vật thu được là 40 kg quả thuốc phiện; 479,108g nhựa thuốc phiện; 20.149,21g ma túy; 190 cây thuốc lá. Nhờ đó, hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại qua các cửa khẩu trong năm đã giảm đáng kể, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Trịnh Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa, cho biết: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, Cục Hải quan Thanh Hóa sẽ tập trung nguồn lực, phương tiện nghiệp vụ và lực lượng nhằm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý thông tin; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và vi phạm. Trọng tâm kiểm soát chặt chẽ các nhóm, mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập khẩu có điều kiện, thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp tết như: vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo nổ, động vật hoang dã, điện thoại di động... Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh phòng chống ma túy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Đồng Thành