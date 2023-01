Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển lâm sản trái phép

Thời gian qua, tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là động vật hoang dã (ĐVHD) từ các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi qua Thanh Hóa diễn biến phức tạp. Do lợi nhuận thu được từ buôn bán lâm sản và ĐVHD trái phép cao, đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tránh kiểm soát, bắt giữ của lực lượng chức năng.

Đội KLCĐ&PCCCR số 1 kiểm kê số lượng lâm sản vi phạm.

Thanh Hóa có gần 100km Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh chạy qua các huyện miền núi, vì vậy công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng đã sử dụng xe container, xe đông lạnh, xe ôtô biển kiểm soát nước ngoài, xe chuyên dụng vận chuyển hàng thương mại cất giấu lâm sản lậu, kẹp chì để che mắt sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng. Ngoài ra, cấu kết với một số đối tượng trong tỉnh hiểu rõ địa hình để dẫn đối tượng vận chuyển ĐVHD đi vào đường ngang, ngõ tắt trong khu dân cư. Thuê đối tượng là người địa phương bám sát các hoạt động của lực lượng kiểm lâm, công an.

Trước thực tế trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (KLCĐ&PCCCR) số 1 và số 2, phối hợp với Công an tỉnh, các ngành chức năng triển khai thực hiện nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát lâm sản và sản phẩm chế biến từ gỗ tại các khu vực làng nghề truyền thống, các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh có khả năng cao xảy ra việc mua, bán, vận chuyển trái phép lâm sản. Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm tra các tụ điểm về khai thác rừng, tập kết lâm sản trái pháp luật tại các khu vực trọng điểm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng kiểm lâm và các lực lượng chức năng, trong năm 2022 đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn bán gỗ quý, lâm sản trái phép, ĐVHD. Điển hình vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 7-7-2022, Đội KLCĐ&PCCCR số 1 tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 81C-033.14 do ông Võ Xuân Lượng, sinh năm 1963, thường trú tại xã La Tô, huyện Ya Grai, tỉnh Gia Lai điều khiển. Qua kiểm tra, đã phát hiện trên xe vận chuyển 12 thanh gỗ xẻ SP, khối lượng 0,200m3 (gỗ thuộc loài thông thường), không có hồ sơ lâm sản, nguồn gốc bất hợp pháp. Hay vụ việc gần nhất, ngày 4-12-2022, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Tân Phong (Quảng Xương), Đội KLCĐ&PCCCR số 1 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 76B-011.41 do ông Bùi Văn Nghĩa, sinh năm 1975, thường trú tại thôn Thầy Nhất, xã Tịnh An Tây, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe vận chuyển lâm sản và động vật rừng không có hồ sơ lâm sản, nguồn gốc bất hợp pháp. Đội đã lập biên bản tịch thu tang vật và phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 15 triệu đồng.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong năm 2022, các đội KLCĐ&PCCCR số 1 và số 2 đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 85 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước 1 tỷ 842 triệu đồng, tịch thu 28,998m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại; 12.530kg gốc, rễ, cành. Trong thời gian tới, tình hình vận chuyển lâm sản qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa được dự báo sẽ diễn ra phức tạp. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đội KLCĐ&PCCCR phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm trên tuyến và lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tố giác hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng; theo dõi, nắm bắt kịp thời các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng tại các vùng khai thác, bãi tập kết và vận chuyển lâm sản, ĐVHD trái phép...

Bài và ảnh: Khắc Công