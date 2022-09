Tái diễn thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tình trạng tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau một thời gian lắng xuống lại đang tiếp tục tái diễn phức tạp. Đáng lo ngại các đối tượng liên tục có những thủ đoạn mới vô cùng tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo, khiến người dân mất cảnh giác và dễ dàng “mắc bẫy”.

Người dân cần đề cao cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao trên không gian mạng và điện thoại.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành điều tra, xử lý vụ việc ông L.N.C., sinh năm 1966, trú tại TP Thanh Hóa bị một số đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 1 tỷ đồng. Theo ghi nhận từ phía nạn nhân, vào chiều ngày 5-9-2022, ông C. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 02499962801 của người phụ nữ tự xưng là nhân viên viễn thông thông báo số điện thoại của ông đang dùng thường xuyên nhắn tin lừa đảo, quấy rối người khác. Sau đó, cuộc gọi được chuyển đến cho người đàn ông tự xưng là Công an TP Đà Nẵng thông báo ông C. hiện có liên quan đến tài khoản ngân hàng rửa tiền cho đường dây mua bán ma túy do Công an TP Đà Nẵng đang điều tra. Người này yêu cầu ông C. đến ngân hàng mở tài khoản mới, sau đó gửi thông tin đăng nhập tài khoản Internet Banking cho các đối tượng nêu trên tự quản lý và yêu cầu ông C. chuyển số tiền 1 tỷ đồng để chứng minh thu nhập và chứng minh mình không có liên quan đến vụ án. Do tâm lý lo sợ nên ông C. đã tin vào thủ đoạn lừa đảo, vay tiền chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng, đến khi nghĩ lại thì số tiền chuyển vào tài khoản đã bị các đối tượng chiếm đoạt.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tuyên truyền, cảnh báo qua nhiều kênh thông tin nhưng người dân vẫn rơi vào cạm bẫy của các đối tượng lừa đảo. Theo các cơ quan chức năng tỉnh, tình hình tội phạm lừa đảo qua điện thoại hay mạng Internet ngày càng gia tăng, phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi như qua điện thoại thì giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát thông báo vi phạm, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền/cài đặt ứng dụng “Bộ Công an” rồi chiếm đoạt tài sản; giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn kiểm tra tài khoản hoặc nâng cấp ứng dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Đối với mạng Internet thì sử dụng tài khoản facebook, đăng tải bài viết nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam và yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt. Cố ý chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của bị hại và gọi điện, nhắn tin đòi số tiền đã chuyển nhầm cộng thêm mức lãi nặng. Lừa tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, mời tham gia một số ứng dụng, trò chơi kiếm tiền online, sau vài lần nhận tiền thưởng nhỏ sẽ là những giải thưởng, đơn hàng cao hơn yêu cầu nạp thêm tiền, chuyển tiền trước và sẽ bị chiếm đoạt. Đánh cắp thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân, sau đó làm giả căn cước công dân để lấy mã OTP, chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt...

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm đến tháng 7-2022, lực lượng cảnh sát hình sự trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 59 vụ liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây thiệt hại hơn 16,3 tỷ đồng; khởi tố 32 vụ với 16 bị can. Qua công tác đấu tranh, xử lý các vụ án cho thấy: Kịch bản chung vẫn là các đối tượng lợi dụng lòng tin, lòng tham hoặc sự sợ hãi của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về vấn đề này, Công an tỉnh cảnh báo: Cơ quan công an đã triển khai rất nhiều biện pháp, kể cả tuyên truyền, đấu tranh. Tuy vậy, với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, dường như việc nắm bắt cập nhật tình hình, thông tin của người dân vẫn còn chậm so với diễn biến của tội phạm, dẫn đến vẫn còn xảy ra các vụ án, vụ việc với những thủ đoạn mới và khác nhau.

Để phòng, tránh rủi ro, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân luôn đề cao cảnh giác, cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác thực. Công an tỉnh đề nghị người dân đọc các cảnh báo trên fanpage thông tin phòng, chống tội phạm - Công an Thanh Hóa, trên các ứng dụng zalo, facebook; cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và trên hệ thống phát thanh, truyền hình để tự cảnh giác, phòng ngừa. Khi phát hiện các dấu hiệu thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi điện thoại về đường dây nóng của Công an tỉnh theo số: 02373.725725 để cơ quan công an nắm bắt, xử lý.

Bài và ảnh: Lê Phượng