Quý 1-2021 thụ lý điều tra 15 vụ án tham nhũng, 21 bị can

Quý 1-2021, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Lực lượng công an điều tra, làm rõ vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đối với nguyên Giám đốc và cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã thụ lý điều tra 15 vụ án tham nhũng, với 21 bị can; trong đó khởi tố mới 3 vụ, 6 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 4 vụ, 9 bị can…

Điển hình, ngày 21-1-2021, Công an huyện Thiệu Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trịnh Văn Thắng (SN 1991) ở thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hòa (Vĩn Lộc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Ngày 3-2-2021, Công an huyện Yên Định ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can Đặng Thùy Dung (SN 1984) ở xã Định Long (Yên Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự…

Dự báo từ nay đến cuối năm 2021 tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng cảnh sát kinh tế bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm để tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trong đó tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tập trung xác minh các vụ việc để phát hiện các sai phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Quốc Hương