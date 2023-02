Phạt 8 triệu đồng do kinh doanh sách lậu

Ngày 21-2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng đối với hộ kinh doanh M.V.H (tiểu khu II, thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn); đồng thời tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số sách vi phạm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh đang tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm.

Trước đó, qua theo dõi, quản lý hoạt động phát hành xuất bản phẩm, Sở TT&TT Thanh Hóa phát hiện một số cơ sở có hành vi lợi dụng danh nghĩa các bộ, ban, ngành Trung ương để chào mời bán sách.

Các đối tượng thường vào các website chính thống của các cơ quan, đơn vị để lấy số điện thoại văn thư, trực ban liên hệ tự giới thiệu mình thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương để xin số các lãnh đạo cơ quan gọi mời mua sách, tài liệu.

Việc giao dịch cũng rất tinh vi khi các đối tượng này không hề ra mặt mà chỉ thông qua đội ngũ shipper để giao sách rồi nhận tiền chuyển khoản hoặc thanh toán qua đường bưu điện.

Trong thời gian tới, Sở TTT&TT sẽ chỉ đạo Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh, các phòng chức năng tăng cường thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm; hướng dẫn nghiệp vụ phòng, chống in lậu cho cơ quan quản lý Nhà nước cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh công tác khảo sát, nắm tình hình địa bàn, diễn biến của các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Linh Hương