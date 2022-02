Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án

Để việc xét xử các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Thanh Hóa đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử, bảo đảm công lý, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ.

TAND TP Thanh Hóa tổ chức phiên tòa xét xử vụ án “tàng trữ hàng cấm” đối với 2 bị cáo là Lê Thạc Quang và Trần Mạnh Hào.

Ngày 16-2-2022, TAND TP Thanh Hóa tổ chức phiên tòa xét xử vụ án “tàng trữ hàng cấm” đối với 2 bị cáo là Lê Thạc Quang và Trần Mạnh Hào, đều thường trú tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Theo cáo trạng, để có pháo nổ, thông qua mạng xã hội facebook, đối tượng Lê Thạc Quang đã liên hệ với người dùng tên “Hung Nguyen” (không rõ lai lịch, địa chỉ) mua 10 hộp pháo dàn và 30 quả pháo cù có tổng trọng lượng 16,6kg, tổng số tiền là 6 triệu đồng. Chiều 24-12-2021, đối tượng Trần Mạnh Hào điều khiển xe mô tô chở Lê Thạc Quang ra TP Thanh Hóa để mua pháo. Giao dịch xong, cả 2 đi đến cổng Trường Đại học Hồng Đức thì bị Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang. Sau khi xem xét tình tiết, chứng cứ của vụ án, hội đồng xét xử kết luận vụ án đủ dấu hiệu cấu thành tội “Tàng trữ hàng cấm”. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thạc Quang 13 tháng tù giam, bị cáo Trần Mạnh Hào 10 tháng tù giam. Việc nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử là bài học cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những người không chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới người dân.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giải quyết, xét xử các loại án do không triệu tập được đương sự và phải hoãn một số phiên tòa. Để bảo đảm tiến độ giải quyết án, TAND TP Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Trong đó, việc nâng cao nghiệp vụ xét xử và kỹ năng điều hành phiên tòa được xem là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Vì thế, trong năm qua TAND thành phố đã tổ chức 31 phiên tòa rút kinh nghiệm trong giải quyết án hình sự với 18 thẩm phán tham gia. Qua đó trao đổi, góp ý để khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những kết quả đã đạt được để việc tổ chức các phiên tòa đạt chất lượng, hiệu quả cao. Cùng với đó, TAND thành phố cũng thường xuyên đôn đốc việc giải quyết án đối với từng thẩm phán để đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Với những vụ án khó, phức tạp, lãnh đạo đơn vị tổ chức cuộc họp chuyên môn để phát huy trí tuệ tập thể trong việc tìm ra hướng giải quyết. TAND thành phố cũng phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng như công an, viện kiểm sát trong điều tra, truy tố, xét xử, kịp thời xử lý các vụ án một cách hiệu quả. Đặc biệt, trong năm TAND thành phố đã tổ chức 2 phiên tòa xét xử 2 vụ án hình sự về hành vi “tàng trữ hàng cấm” và được trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thành phố truyền thanh trực tiếp đến các phường, xã. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến đông đảo Nhân dân. Năm 2021, TAND thành phố đã xét xử 340/367 vụ án hình sự với 603 bị cáo, đạt 92,6%. Hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, đúng quy định của pháp luật. Các thẩm phán đã thực hiện nghiêm túc phương châm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Số vụ án bị kháng cáo, kháng nghị giảm, án bị hủy, sửa theo lỗi chủ quan của thẩm phán được hạn chế, chỉ chiếm 0,1%, thấp hơn nhiều so tỷ lệ của TAND tối cao quy định là 1,5%.

Những năm gần đây, các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động ngày một gia tăng. Trong quá trình giải quyết án, các thẩm phán đã thực hiện đúng nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận và quyền định đoạt của các đương sự; đi sâu phân tích, tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn để có phương pháp giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương trong việc thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết các vụ án. Đặc biệt, công tác hòa giải luôn được TAND thành phố chú trọng. Việc hòa giải đã phát huy hiệu quả rất cao đối với những án thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình, án dân sự, hạn chế được những tranh chấp căng thẳng giữa các đương sự và ngăn chặn được những vụ việc hình sự có thể xảy ra... Năm 2021, TAND thành phố đã hòa giải thành được 875 vụ, việc/1.024 vụ, việc đã giải quyết (đạt 85,5%), số vụ án phải đưa ra xét xử chỉ còn 149 vụ (chiếm 14,5%).

Qua công tác giải quyết, xét xử các vụ án cho thấy, một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm hình sự. Để việc xét xử các vụ án hình sự được nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, TAND TP Thanh Hóa tiếp tục coi trọng công tác phối hợp giữa 3 cơ quan tiến hành tố tụng là tòa án, công an, viện kiểm sát; tập trung xét xử kịp thời những vụ án hình sự trọng điểm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử án dân sự và các loại án khác, không để án kéo dài, nhất các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại. Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương trong việc thu thập chứng cứ, giải quyết, xét xử, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Cùng với nâng cao chất lượng công tác xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán, TAND TP Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt công tác hòa giải, nâng cao hơn nữa tỷ lệ hòa giải thành các vụ, việc dân sự.

Bài và ảnh: Tố Phương