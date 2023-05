Liên tiếp triệt phá 2 đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và đấu tranh triệt phá thành công 2 đường dây chuyên chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra khen thưởng, chúc mừng các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án.

Điển hình, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Sơn có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc có dấu hiệu vi phạm trong việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá. Sau khi tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh, khoảng 7h30 ngày 2-4-2023, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt quả tang gần 50 công nhân của công ty này đang nhồi thuốc nổ vào các lỗ khoan khai thác đá.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 750 kg các hạt tinh thể đã được chế tạo thành thuốc nổ Anfo, gần 20kg thuốc nổ AD1, hơn 100 kíp nổ, 1.500m dây cháy chậm và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã thu giữ tại tầng hầm của công ty 450kg tiền chất thuốc nổ; 55 vỏ bao đựng tiền chất thuốc nổ mà các đối tượng đã sử dụng (tương đương 1.375kg).

Tang vật vụ án.

Căn cứ vào tài liệu và kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng trực tiếp tham gia chế tạo thuốc nổ về tội “Chế tạo trái phép vật liệu nổ”. Trong đó, Trần Văn Quỳnh, sinh năm 1975, trú tại thôn 8, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc là quản lý mỏ đá trực tiếp chỉ đạo các đối tượng sử dụng tiền chất thuốc nổ để chế tạo thành thuốc nổ Anfo.

Sau khi triệt phá thành công vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phía Bắc, bắt giữ 4 đối tượng: Phạm Văn Đường, sinh năm 1948, Trần Văn Doanh, sinh năm 1973, Kiều Thanh Tân, sinh năm 1950, đều ở Hà Nội và Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1980 ở Bắc Ninh.

Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thông qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã phát hiện tại một số huyện trung du, miền núi của tỉnh Thanh Hóa như: Thạch Thành, Thường Xuân, Bỉm Sơn, Vĩnh Lộc và một số tỉnh lân cận như Ninh Bình, Hòa Bình xuất hiện nhiều đối tượng từ các tỉnh phía Bắc mang theo một số loại vũ khí như: súng săn, súng tự chế, thuốc súng, thuốc bom, đạn các loại… để săn bắt và giao bán cho những người có nhu cầu.

Thủ đoạn mua bán của các đối tượng này hết sức tinh vi xảo quyệt, chúng thường sử dụng sim điện thoại không chính chủ để liên lạc và không giao hàng trực tiếp cho người mua mà giao tiền trước. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng thường cất giấu thuốc súng, vật liệu nổ ở một địa diểm bí mật, nơi hẻo lánh sau đó lựa chọn thời điểm đêm khuya, mờ sáng để thông báo cho người mua đến lấy.

Xác định đây là đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ với quy mô và số lượng lớn, các đối tượng trong đường dây đều có kinh nghiệm trong việc chế tạo, sản xuất, sử dụng và mua bán vũ khí, vật liệu nổ, hoạt động trong thời gian dài, ở nhiều địa bàn và có nhiều thủ đoạn tinh vi. Do đó, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tổ chức đấu tranh.

Khoảng 5h55 ngày 10-4-2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Đường đang vận chuyển 3 túi nilon thuốc nổ và hàng nghìn hạt nổ.

Tiếp tục truy xét, Cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng gồm: Trần Văn Doanh, Kiều Thanh Tân và Nguyễn Đình Tuấn, xác định được địa điểm là xưởng chế tạo vũ khí, vật liệu nổ, thu giữ: 20 khẩu súng, 15 viên đạn quân dụng, gần 5kg thuốc nổ, gần 300 nghìn hạt nổ, hơn 8 triệu vỏ hạt nổ dùng để chế tạo hạt nổ, hơn 3 nghìn viên đạn ghém, hàng trăm kg đạn chì, hàng trăm nòng súng và nhiều máy móc, vật dụng, công cụ, phương tiện dùng để chế tạo, sản xuất đạn ghém, súng săn các loại…

Việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi chế tạo, sử dụng trái phép thuốc nổ; đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ với số lượng đặc biệt lớn trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố không chỉ góp phần giữ vững ANTT mà còn ngăn chặn, bóc gỡ đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ ở nhiều tỉnh thành. Đây cũng là số lượng thuốc nổ tự chế, vũ khí và vật liệu nổ lớn nhất mà Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ từ trước đến nay.

Ghi nhận chiến công trên, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã biểu dương, thưởng nóng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tham gia phá án.

Hà Phương - Văn Thiện