Liên tiếp bắt giữ 3 vụ, 6 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Thời gian qua, mặc dù Công an TP Thanh Hóa đã liên tiếp tấn công trấn áp mạnh với tội phạm ma túy, tuy nhiên tình hình trên vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động ngày càng tinh vi. Đặc biệt, trên địa bàn TP Thanh Hóa đã xuất hiện một số loại ma túy mới dưới dạng chất lỏng được gọi là “nước vui”, “nước sướng”.

Các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy bị Công an TP Thanh Hoá bắt giữ.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an TP Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp đấu tranh triệt xóa 3 vụ, bắt giữ 6 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Điển hình, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 30-7-2023, tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hàm Rồng, Công an TP Thanh Hoá đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng “xô”) sinh năm 1976, trú tại phường Đông Tân, TP Thanh Hóa đang bán ma túy, thu giữ 19 viên hồng phiến.

Tiếp đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, Công an TP Thanh Hóa và Công an phường Đông Vệ triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hà Thế Hiệp, sinh năm 2001, trú tại phường Đông Hương; Phạm Hoàng Sơn, sinh năm 1993, trú tại phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) và Trần Thị Nhi, sinh năm 1997, trú tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn; thu giữ 73 viên hồng phiến, 12 viên thuốc lắc, 11 gói ketamine, 2 gói ma túy đá và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đặc biệt, qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an TP Thanh Hoá xác định một nhóm thanh niên thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại các căn hộ chung cư. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1-8-2023, Công an TP Thanh Hoá đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 8 thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ thuộc toà C, chung cư Tecco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá.

Qua xét nghiệm nhanh, có 7/8 đối tượng dương tính với chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma tuý dạng ketamine, 2 chai chứa chất lỏng màu vàng mà các đối tượng gọi là “nước vui”, “nước sướng” và các dụng cụ sử dụng ma tuý, loa, đèn led… Hiện, Công an thành phố đã tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Một số chất gọi là “nước vui”, “nước sướng”.

Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo người dân về một số loại ma tuý mới xuất hiện trên địa bàn thành phố. Trong đó, có khả năng “nước vui”, “nước sướng” là những loại ma tuý mới được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, ketamine, diazepam. Loại ma túy này có thể hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.

Đáng chú ý, những loại ma túy này được ngụy trang như các loại nước giải khát, nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường. Vì vậy mọi công dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao nhận thức của bản thân về tác hại của ma túy để phòng tránh, đồng thời tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa ma túy.

Thái Thanh