Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm

Trong các ngày từ 25 đến ngày 29-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đông Sơn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ nhiều tang vật và vũ khí, hung khí nguy hiểm...

Các tang vật thu được.

Khoảng 17h ngày 29-3, Công an huyện Đông Sơn đã phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Hanh (tức Hanh Mành), sinh năm 1968 ở khu phố Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ một gói lớn Heroin.

Đối tượng Hồ Văn Hanh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Hanh, lực lượng công an thu giữ 37 gói heroin, 1 khẩu súng quân dụng, 52 viên đạn, 3 bình xịt hơi cay và nhiều dao, kiếm, hung khí, vũ khí nguy hiểm khác cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết, Hồ Văn Hanh là đối tượng giang hồ, cộm cán và đã có 5 tiền án về tội buôn bán ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức (giữa).

Trước đó, vào lúc 18h ngày 25-3, Công an huyện Đông Sơn đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1991 ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn đang tàng trữ 8,212g ma túy tổng hợp Methametamin.

Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật./.

Thái Thanh