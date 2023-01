Kiểm tra, xử lý 372 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong gần 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Bám sát thực hiện các kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các chuyên đề gắn với dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, trong gần 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã xử lý 372 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A

Theo kế hoạch, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã bố trí các tổ công tác và huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra, kiểm soát. Nội dung tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là tổ chức đối thoại với các chủ doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng, chủ mỏ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Cùng với đó, để kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nhất là quản lý phương tiện xe quá tải trọng, Phòng Cảnh sát giao thông đã thành lập các tổ công tác đặc biệt với nhiệm vụ vừa tuần tra, kiểm soát lưu động, vừa cắm chốt trên các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ: 1A, 45, 47, 47C, đường Hồ Chí Minh, tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, Quốc lộ 10, 15A, 15C, 217; các tuyến tỉnh lộ và các khu vực có nhiều điểm mỏ khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng để kiểm tra, xử lý nghiêm các xe chở hàng hóa vượt quá chiều cao, cải tạo, cơi nới thành thùng xe.

Quá trình triển khai thực hiện, với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo khách quan, minh bạch, không có “vùng cấm”, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm; chấp hành nghiêm quy trình công tác; không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47.

Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý 372 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền hơn 511.700.000 đồng; tạm giữ 115 phương tiện; tước giấy phép lái xe 56 trường hợp. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Nồng độ cồn 69 trường hợp; không giấy phép lái xe 66 trường hợp; mũ bảo hiểm 182 trường hợp...

Lê Phượng