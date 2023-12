Kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia năm 2023 tại Công an tỉnh Thanh Hoá.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, trong năm 2023, mặc dù tình hình ANTT trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hoá nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định.

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, đã điều tra làm rõ 939 vụ, 1.896 đối tượng (đạt 80,11%); 187 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (đạt tỷ lệ 97%); khởi tố 1.082 vụ, 1.735 bị can phạm tội về TTXH. Khởi tố 214 vụ, 407 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thu hồi tài sản gần 7 tỷ đồng, xử lý hành chính phạt tiền gần 800 triệu đồng.

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả, triệt xoá nhiều điểm, đường dây ma tuý lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, qua đó phát hiện bắt giữ 812 vụ, 1.728 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma tuý; khởi tố 690 vụ, 1.298 bị can (70% số vụ khởi tố về tội mua bán và tổ chức sử dụng); thu giữ hơn 7kg heroin, 1kg thuốc phiện, 109g cần sa, 42kg và hơn 64.000 viên ma tuý tổng hợp.

Phát hiện 119 vụ, 219 đối tượng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao; khởi tố 93 vụ, điều tra khám phá 60 vụ, 181 bị can.

Đạt được kết quả trên, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động triền khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp căn cơ, trong đó trọng tâm là đi sâu, chi tiết từng đối tượng tham gia băng nhóm, nhất là đối tượng cầm đầu, cộm cán và tổ chức đấu tranh quyết liệt với phương châm “triệt xoá bằng được những băng nhóm hiện hành và không để phát sinh băng nhóm mới, hoạt động phức tạp”.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phó Ban Chỉ đạo Kế hoạch 131 Bộ Công an đánh giá cao kết quả Công an tỉnh Thanh Hoá đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an tỉnh Thanh Hoá cần tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được làm tốt công tác nghiệp vụ để đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và những khó khăn, vướng mắc, bất cập để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, từ đó có giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm này.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp thu những ý kiến góp ý của đoàn công tác. Đồng thời khẳng định, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, nhất là lực lượng phòng, chống tội phạm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng; chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và của tỉnh để làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phạm Hoà (CTV)