Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trung Sơn, sinh năm 1978, ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Trung Sơn.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 14-3-2023, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra 282 Công an tỉnh do Đại úy Mai Văn Toàn làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa phát hiện Nguyễn Trung Sơn điều khiển xe máy Exciter chở theo một người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, cả hai ngồi trên xe máy đều không chấp hành yêu cầu kiểm tra, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe. Mặc dù tổ công tác đã kiên trì giải thích, đề nghị chấp hành nhưng Sơn liên tục chửi bới, thách thức tổ công tác. Sau đó, Sơn đã có hành vi dùng tay tát vào mặt một chiến sĩ Cảnh sát trật tự. Tổ công tác đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Lam Sơn để lập biên bản vi phạm.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Trung Sơn cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thái Thanh