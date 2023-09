Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chuyên án triệt xóa băng nhóm chuyên cướp giật tài sản tại Sầm Sơn

Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản tại khu vực lễ hội, nhiều tập thể, cá nhân trong Ban Chuyên án 423C thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Chiều 13-9, tại Công an thành phố Sầm Sơn, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 4 tập thể, 7 cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 423C “Triệt xóa băng nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản tại khu vực lễ hội”.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đã trao thưởng cho Ban Chuyên án tổng số tiền 150 triệu đồng.

Cùng tham gia phá án, 4 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Trị cũng được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, Giấy khen.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Trước đó, tối 22-4-2023, tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn. Lợi dụng thời điểm đông người, băng nhóm tội phạm do Trịnh Ngọc Quẹo (35 tuổi) trú tại ấp Tân Điền, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cầm đầu, đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản của người dân và du khách tham dự lễ hội. Sau khi cướp tài sản, các đối tượng nhanh chóng lên xe ô tô rời khỏi địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trao thưởng cho Ban Chuyên án.

Ngay khi tiếp nhận thông tin các vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an thành phố Sầm Sơn và các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh.

Sau 2 ngày lần theo manh mối của các đối tượng, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt gọn băng nhóm gồm 24 đối tượng đều là người ở tỉnh ngoài (trong đó có 12 đối tượng ở tỉnh An Giang; 4 đối tượng ở TP Cần Thơ; 3 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang, còn lại là các đối tượng ở tỉnh Long An, Khánh Hòa và Vĩnh Long) đến Sầm Sơn gây án, thu giữ 21 sợi dây chuyền và nhiều mặt dây chuyền mà các đối tượng vừa cướp, cướp giật.

Đa số các đối tượng đều từng có tiền án, tiền sự về tội cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản, trong đó có nhiều đối tượng thuộc dạng chuyên nghiệp, bị bắt nhiều lần về hành vi cướp, cướp giật tài sản. Trước khi đến thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Nam và miền Trung như: An Giang, Cần Thơ, Long An, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế...

Đình Hợp