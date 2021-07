Khai mạc Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hoá

Sáng 14-7, tại Trung đoàn 762 (phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hoá đã khai mạc Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV) với sự tham gia của 108 thí sinh là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp huyện và chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã.

Kiểm tra khu vực thi trước giờ khai mạc.

Dự buổi khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi cấp tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quân khu 4.

Hội thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác DQTV, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương cho chỉ huy trưởng ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ ban CHQS xã, phường, thị trấn.

Đây là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác DQTV nói riêng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự nói chung giữa các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, làm điểm cho các cơ quan, đơn vị trong Quân khu 4 tham quan, rút kinh nghiệm.

Thí sinh tham gia phần thi chung nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ dưới hình thức trắc nghiệm.

Hội thi diễn ra trong ngày 14 và 15-7, các thí sinh tham gia phần thi chung nhận thức pháp luật về DQTV dưới hình thức trắc nghiệm và bắn súng K54 bài 1c.

Đối với từng đối tượng, nội dung thi riêng được điều chỉnh khác nhau như chỉ huy trưởng ban CHQS cấp huyện tham mưu xây dựng và báo cáo đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025” của huyện, thị xã, thành phố theo quy định của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật; chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025” của xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật; chính trị viên ban CHQS cấp xã chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân; phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân cấp xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi đánh giá: Lực lượng DQTV là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh - trật tự, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội thi Pháp luật DQTV có nhiều nội dung, đòi hỏi yêu cầu cao, lại diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó để đạt được kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, Ban Tổ chức điều hành hội thi đúng kế hoạch, khoa học, nghiêm túc, chất lượng, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối; cán bộ dự thi phải quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung quy chế hội thi; ban giám khảo đánh giá trung thực, khách quan, thực chất trình độ, năng lực của thí sinh, làm cơ sở để tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp trên đạt thành tích cao.

Kết thúc hội thi các thí sinh cũng như các đơn vị tham gia cần vận dụng linh hoạt những kiến thức vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ sở. Các cấp uỷ, chính quyền thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và Nhân dân.

Nguyễn Mai