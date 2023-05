Hơn 5.000 công dân được thu nhận hồ sơ cấp CCCD trong 3 ngày nghỉ lễ

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử, phấn đấu trước ngày 1-7 hoàn thành nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân, trong những ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30-4, 1-5 Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử và tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người dân.

Niềm vui của người dân khi được CBCS Công an đến tận nhà hỗ trợ làm các thủ tục cấp CCCD.

Theo đó, trong các ngày từ 29-4 đến ngày 5-5-2023, gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã không nghỉ lễ mà chủ động tăng cường xuống địa bàn cơ sở tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân cả trong và ngoài giờ hành chính.

Để Nhân dân trong tỉnh, nhất là những người đi làm ăn xa trở về địa phương nghỉ lễ nắm được chủ trương này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang Zalo, Fanpage Facebook của Công an cấp huyện, cấp xã về thời gian, địa điểm lực lượng Công an tổ chức thu nhận, hướng dẫn công dân làm các thủ tục hồ sơ cấp CCCD, cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Đồng thời thực hiện phương châm “còn công dân làm thủ tục cấp CCCD là còn làm việc” và “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động, đôn đốc người dân, nhất là những công nhân, sinh viên, những người đi làm ăn xa tranh thủ thời gian nghỉ lễ đến làm CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

Bên cạnh việc duy trì tổ cấp CCCD cố định tại trụ sở Công an các cấp, Công an tỉnh đã bố trí các tổ lưu động đến tận nhà để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 từ 7h sáng đến khi giải quyết hết các trường hợp công dân đến thu nhận hồ sơ. Đối với các trường hợp già yếu, ốm đau, bệnh tật không thể đi lại được, lực lượng Công an đã hỗ trợ nhiệt tình, đến tận nhà, đến tận bệnh viện để thực hiện các thủ tục.

Riêng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh với vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ công trong quá trình triển khai cao điểm, trong những ngày qua, cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ vướng mắc của công dân tại cơ quan, đơn vị đã huy động tối đa trang thiết bị, tập trung lực lượng để kiểm tra, phúc tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị Công an các cơ sở đẩy nhanh tiến độ triển khai cao điểm; phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố có công dân Thanh Hóa cư trú để hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp CCCD...

Với tinh thần làm việc liên tục trong ngày, không có ngày nghỉ để phục vụ người dân, chỉ trong 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 5.200 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử; gần 15.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2; nâng tổng số hồ sơ Công an tỉnh thu nhận được tính đến ngày 1-5-2023 là gần 4 triệu hồ sơ (đạt tỷ lệ trên 98%).

Công an huyện Như Thanh cấp Căn cước công dân lưu động tại nhà cho người tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại Công an thành phố Sầm Sơn, mặc dù thời điểm này, CBCS Công an thành phố đang tập trung triển khai các phương án bảo đảm ANTT cho du khách trong dịp nghỉ lễ, nhưng lực lượng Công an thành phố và Công an các phường, xã trên địa bàn vẫn tranh thủ tối đa thời gian, sắp xếp công việc hợp lý để thành lập các tổ công tác đến từng nhà, bệnh viện để hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân có hoàn cảnh ốm đau, không thể đi lại được. Hiện nay, thành phố Sầm Sơn là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân đã được thu nhận hồ sơ cấp CCCD ở mức cao (gần 100%). Trong 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, với việc duy trì 2 tổ công tác, Công an thành phố Sầm Sơn đã thu nhận trên 200 hồ sơ cấp CCCD, rút thấp xuống còn 400 trường hợp đủ điều kiện chưa thu nhận CCCD.

Còn tại huyện miền núi Cẩm Thủy, toàn huyện còn khoảng 2.500 trường hợp chưa thu nhận hồ sơ, chủ yếu là công dân đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương. Vì vậy, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, Công an huyện Cẩm Thủy đã sử dụng 2 máy thu nhận và duy trì 2 tổ công tác, thu nhận được 269 hồ sơ cho người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn khoảng 70.000 công dân đủ điều kiện cấp CCCD nhưng chưa được thu nhận hồ sơ (chủ yếu là công dân đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương). Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, Công an tỉnh vẫn tiếp tục duy trì các điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử cho Nnhân dân trên địa bàn mới mục tiêu sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao theo đúng tiến độ đề ra.

Hà Phương