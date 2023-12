Hoằng Hóa tập trung xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông

Với mục đích tạo nét đẹp văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường văn minh, hiện đại trong mắt du khách, huyện Hoằng Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là trên các tuyến đường dẫn đến Khu du lịch biển Hải Tiến.

Người dân chủ động tháo dỡ các điểm vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Khu du lịch Hải Tiến.

Mỗi năm, Khu du lịch Hải Tiến đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Do vậy, các hoạt động kinh doanh dịch vụ như ăn, nghỉ, vận tải hành khách... phát triển rất mạnh. Chỉ cách đây vài tháng, tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, nhất là các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Yến, Hoằng Hải, Hoằng Ngọc... tình trạng người dân lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán hay dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định thường xuyên xảy ra. Mặc dù đã có biển báo cấm họp chợ, cấm tụ tập buôn bán nhưng vẫn xuất hiện tình trạng người dân tụ tập buôn bán ngay tại lòng đường tại một số khu vực, như: ngã năm Hoằng Tiến, ngã tư Tiền Thôn và tỉnh lộ 510B dẫn xuống Khu du lịch biển Hải Tiến. Bên cạnh đó, các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường đã lấn chiếm vỉa hè, đặt biển quảng cáo, bày bán hàng hóa khiến đường bị thu hẹp, bộ mặt khu du lịch trở nên nhếch nhác và mất an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, chính quyền xã Hoằng Tiến tổ chức tuyên truyền, vận động, ra quân đồng loạt giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Đến nay 100% các hộ dân đã tự giác tháo dỡ bán bình, biển quảng cáo không thực hiện các hành vi kinh doanh gây mất trật tự an toàn giao thông ở những khu vực được coi là “điểm nóng” này.

Tuyến bờ kè biển Khu du lịch Hải Tiến thời gian trước đều bị người dân tự phát chiếm dụng để kinh doanh mua bán, lắp đặt mái che, biển hiệu quảng cáo, ô dù... rất lộn xộn, không còn lối đi an toàn, thông thoáng. Nhiều phương tiện xe thô sơ chở hàng cồng kềnh, người bán hàng rong lấn chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông, cảnh quan môi trường. Tại khu vực này có hơn 100 hộ dân tự ý cơi nới, dựng lều quán kinh doanh buôn bán trên bờ kè. Điều này đã gây mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến khách du lịch khi về với Khu du lịch Hải Tiến. Để chấn chỉnh tình trạng này, huyện Hoằng Hóa đã tổ chức họp, đối thoại với người dân, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu việc lập lại trật tự an toàn giao thông khu du lịch chính là vì sự phát triển chung của địa phương, chính quyền và người dân cùng chung tay xây dựng Khu du lịch biển Hải Tiến sạch đẹp, văn minh và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Huyện Hoằng Hóa cũng đã xây dựng khu ki-ốt bán hàng tại vị trí xã Hoằng Tiến và ưu tiên cho các hộ kinh doanh buôn bán tại bờ kè sau giải tỏa được đăng ký vị trí nếu có nhu cầu. Do vậy, chỉ trong thời gian ngắn, 100% số hộ dân kinh doanh tự phát trên bờ kè tự giác tháo dỡ lều quán, không có trường hợp nào phải cưỡng chế. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường được coi là điểm nóng vi phạm trật tự an toàn giao thông trước đây, sau khi tháo dỡ các bán bình, ki-ốt bán hàng, mái che, mái vẩy lấn chiếm..., cảnh quan môi trường của các địa phương thay đổi, khang trang, thoáng đãng và sạch sẽ hơn nhiều.

Thời gian tới, huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục tổ chức lực lượng liên ngành và duy trì lực lượng thường xuyên tại các xã ra quân và thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, huyện Hoằng Hóa và lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông để Khu du lịch Hải Tiến luôn “xanh - sạch - đẹp”, văn minh trong mắt du khách.

