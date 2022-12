Hoằng Hóa quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần phòng, chống tội phạm

Thời gian qua, Công an huyện Hoằng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), góp phần ổn định an ninh - trật tự (ANTT) tại địa phương.

Công an huyện Hoằng Hóa kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ do Nhân dân giao nộp. Ảnh: CTV

Theo đó, Công an huyện đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng, toàn diện từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, chú trọng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT. Xác định công tác tuyên truyền là nội dung quan trọng, Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về công tác quản lý VK, VLN, CCHT; vận động Nhân dân nêu cao ý thức tự giác giao nộp; phát huy vai trò của bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, người có uy tín... trong vận động giao nộp đạt hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, từ hoạt động tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh huyện; kẻ vẽ, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các xã, thị trấn. Công an huyện đã in ấn khẩu hiệu tuyên truyền, bảng hiệu “Điểm tiếp nhận, thu gom VK, VLN, CCHT, pháo và đồ chơi nguy hiểm”. Phát hành các tài liệu tuyên truyền về phân biệt các loại pháo theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27-11-2020 về quản lý, sử dụng pháo, các loại tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý VK, VLN, CCHT, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Hướng dẫn công an xã, thị trấn tiến hành ký cam kết đối với các hộ kinh doanh, hộ dân và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn có hành vi vi phạm về pháo. Phối hợp với các đơn vị tổ chức ký cam kết đến các cán bộ, giáo viên, nhất là học sinh tại 6 trường THPT, TTGDTX trên địa bàn huyện, đồng thời cấp phát tài liệu, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh hiểu rõ các quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Công an huyện còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xử lý đối với các hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT, gây ảnh hưởng đến ANTT. Tiếp tục duy trì các điểm tiếp nhận, thu hồi VK, VLN, CCHT, pháo và đồ chơi nguy hiểm để Nhân dân tự nguyện giao nộp tại 37 xã, thị trấn. Công tác tuần tra, kiểm soát và đấu tranh được lực lượng phối hợp triển khai hiệu quả, đánh trúng vào địa bàn, đối tượng trọng điểm. Các đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, bám sát địa bàn vận động người dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT. Sau khi nắm tình hình trong Nhân dân, Công an huyện đã tranh thủ, phát huy sự ủng hộ, giúp đỡ của người có uy tín trong thôn, xóm và trực tiếp đến các hộ dân để tuyên truyền, giải thích, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng tại Đồn Biên phòng Hoằng Trường và Đội Quản lý thị trường số 3 tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo...

Từ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, riêng trong năm 2022 Công an huyện Hoằng Hóa đã tổ chức thu 15,9 kg pháo các loại, 3 quả lựu đạn, 66 vũ khí thô sơ, 84 viên đạn các loại, 1 bình xịt hơi cay, 15 súng cồn tự chế, súng hơi và 1 quả nổ. Những VK, VLN, CCHT, vật liệu nổ người dân giao nộp cho cơ quan công an đã góp phần triệt tiêu từ sớm, từ xa “mầm họa” có thể gây nên những vụ việc đáng tiếc.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT trong dịp tết sắp tới, Công an huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 huyện Hoằng Hóa ban hành công văn chỉ đạo về việc tổ chức khai báo toàn dân về VK, VLN, CCHT; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo dịp tết. Đồng thời lực lượng công an tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT. Trong đó, tập trung chỉ đạo công an xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ bưu chính... để mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT trái phép; tập trung đẩy mạnh thu hồi triệt để VK, VLN, CCHT và pháo còn trôi nổi ngoài xã hội. Kiểm tra, rà soát, nắm tình hình, xác định các nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT để tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp. Đối với các trường hợp cố tình không giao nộp, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Minh Hiền