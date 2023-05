Hà Trung: Quán triệt, triển khai các văn bản về chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội

Chiều 29-5, UBND huyện Hà Trung tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo 138 huyện về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an huyện đã triển khai một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2023. Triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 huyện về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2023. Báo cáo đánh giá tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn thuộc diện chuyển hóa.

Lãnh đạo Công an huyện triển khai các nội dung tại hội nghị.

Theo đó, đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, tập trung tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, tổ chức tự quản về an ninh trật tự; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, chủ động phòng ngừa kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; xây dựng, thực hiện cơ chế các biện pháp phối hợp nhằm duy trì ổn định địa bàn đã chuyển hóa.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung đánh giá tình hình an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn xã, thị trấn trong thời gian qua, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới, và bày tỏ quyết tâm thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thức đề nghị các đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, nhất là địa bàn cơ sở cấp xã nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn TTATXH. Phát huy vai trò của lực lượng Công an xã chính quy trong thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn; thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đã đạt được, các địa bàn lựa chọn chuyển hóa thành công, không phức tạp trở lại sau chuyển hóa.

Đối với các xã, thị trấn chưa thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa phải chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ chuyển hóa trong thời gian tới. Riêng đối với các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa gồm: Thị trấn Hà Trung, xã Hà Tân, xã Hà Lĩnh cần tập trung chỉ đạo để tổ chức kiện toàn ngay Ban chỉ đạo ANTT; tổ ANXH để huy động phối hợp với lực lượng Công an triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chuyển hóa địa bàn. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo ANTT xã phụ trách các thôn để thực hiện các nhiệm vụ chuyển hóa. Làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau; phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động Nhân dân tố giác tội phạm, lực lượng công an chủ trì phối hợp các ban ngành, đoàn thể, địa phương theo nhiệm vụ phân công xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, kiềm chế làm giảm tội phạm…

Trang Hằng (Hà Trung)