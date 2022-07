Giữ vững thành quả sau cao điểm

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 299/KH-BCA của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), từ ngày 20-6-2022 lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân. Đến nay, sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm lực lượng CSGT Công an tỉnh và CSGT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó có gần 1.000 lượt xe chở quá tải, vi phạm kích thước thành thùng.