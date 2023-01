Giữ vững an ninh trật tự trong những ngày Tết

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 29 đến mùng 5 Tết) với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, Công an Thanh Hóa đã giữ vững an ninh trật tự (ANTT), bảo đảm an toàn để người dân vui tết, đón xuân.

Công an huyện Yên Định xử lý các hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Tính đến 11 giờ sáng ngày 26-1 (tức ngày mùng 5 Tết) tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn cơ bản được bảo đảm ổn định. Toàn tỉnh không để xảy ra các vụ việc phức tạp, “đột xuất”, “bất ngờ” về ANTT. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội được kiềm chế, không để xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự (11 vụ gây thương tích, 2 vụ hủy hoại tài sản), so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 không tăng về số vụ.

Lực lượng Công an tuyên truyền chấp hành pháp luật, bảo đảm ANTT khi vươn khơi bám biển.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Công an đã vận động thu hồi 8 súng tự chế và vũ khí thô sơ, 7,1kg pháo, 2 hộp pháo; đấu tranh, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ pháo trái phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng 282 toàn tỉnh tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý gần 1.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 269 trường hợp vi phạm, tạm giữ 493 phương tiện. Phát hiện, lập biên bản xử lý 1 vũ trường, 2 cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động trong thời gian đang bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm các điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Tuyên truyền các hộ tiểu thương bảo đảm ANTT trong kinh doanh, sản xuất.

Để có được kết quả trên, trước hết là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó lực lượng Công an từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, cũng như lực lượng Công an các xã, thị trấn đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT phối hợp các tổ an ninh xã hội, các tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố… làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của Nhân dân, đấu tranh phòng chống có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy, nổ và các vi phạm về pháo, các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. In và phát hành hàng vạn tờ thông báo tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phòng, chống mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, tăng cường các biện pháp bảo đảm ANTT phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong khi kinh doanh karaoke.

Trong thời gian tới, để phục vụ Nhân dân du xuân và các hoạt động lễ hội đầu năm, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai các phương án bảo đảm ANTT. Trong đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc mọi diễn biến tình hình để triển khai các biện pháp, kế hoạch bảo đảm ANTT như: Rà soát quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự trên địa bàn, răn đe các đối tượng nổi để phòng ngừa, xử lý các loại tội phạm; tổ chức kiểm tra chống lấn chiếm lòng, lề đường, công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện tại các điện, phủ, khu vực thờ tự và khu vực diễn ra lễ hội; tập trung lực lượng, tổ chức các chốt giao thông, phân luồng, phân tuyến giao thông ở các địa bàn trọng điểm, khu vực diễn ra lễ hội, kịp thời giải quyết khi xảy ra ùn tắc giao thông để người dân, du khách đi lại thuận tiện, an toàn.

Tăng cường lực lượng để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân, đặc biệt là tiếp nhận, cấp căn cước công dân gắn chíp, số định danh điện tử cho công dân…

Đình Hợp