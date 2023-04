Đừng để giận quá mất khôn

Những vụ bạo hành liên quan đến ghen tuông tình ái để lại những hậu quả nặng nề, thậm chí vướng vào vòng lao lý... là những cảnh báo để ngăn chặn những hành động bột phát, thiếu suy nghĩ của người lớn. Đừng để “giận quá mất khôn”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Muôn kiểu đánh ghen

Xuất phát từ việc ghen tuông tình cảm, nàng dâu và mẹ chồng ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã tưới xăng đốt một người phụ nữ, khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi) cho rằng chị Đàm Thị Mỹ D. (28 tuổi) có quan hệ tình cảm với chồng mình nên tìm kiếm D. để đánh ghen. Sáng 26-1-2023, khi phát hiện nạn nhân đi cùng chồng mình từ một quán karaoke ở huyện Duy Xuyên, Phượng cùng bà Nhất đã tiến đến và dùng xăng tưới, bật lửa đốt khiến nạn nhân bị cháy. Nhiều người đã lao đến dập lửa và đưa chị D. đi cấp cứu. Chị D. bị bỏng độ nặng ở các vị trí đầu, mặt, cổ, lưng, tay, mông trái. Phượng cũng bị bỏng bàn tay trái. Trong quá trình dập lửa và cứu chị D., chồng của Phượng cũng bị bỏng 2 bàn tay... Ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phượng cùng mẹ chồng để điều tra về hành vi giết người.

Tại tỉnh Đắk Lắk cũng vừa xảy ra một vụ giết người do ghen tuông. Ngày 23-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phan Trọng Hùng (27 tuổi, ở huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, Hùng phát hiện và nghi ngờ vợ mình là chị T.T.H. có quan hệ tình cảm với anh H.V.M. nên nhiều lần nói chuyện, nhắc nhở cả 2 người. Tối ngày 21-2, khi Hùng phát hiện vợ mình và anh M. đang ở cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thì đã vào nhà lấy dao bỏ vào túi quần rồi đến cửa hàng xăng dầu để nói chuyện. Tại đây, giữa Hùng và anh M. xảy ra to tiếng với nhau. Khi Hùng cầm cổ áo anh M. thì bị anh này đấm nhiều cái vào mặt. Bực tức, Hùng đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh M. Gây án xong, Hùng để lại con dao ở cây xăng rồi rời khỏi hiện trường. Còn anh M. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi nghe tin anh M. tử vong, Hùng đã đến cơ quan công an để đầu thú... Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tại Thanh Hóa, vụ đánh ghen xảy ra vào cuối tháng 10-2022 tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống cũng từng gây sự chú ý khi đoạn clip đánh ghen được đăng trên mạng xã hội. Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một phụ nữ ngồi, trèo lên đầu xe ô tô rồi đạp vỡ kính chắn phía trước xe. Sau đó, người này tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái ngồi trong chiếc xe ô tô. Hậu quả sau đó, cô gái ngồi trong ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái... Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Đầu tháng 11-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Ngọc H. (30 tuổi, ở huyện Như Thanh) về tội cố ý gây thương tích trong vụ việc nêu trên. Khai nhận tại cơ quan điều tra, H. cho biết giữa mình và chồng đang có mâu thuẫn tình cảm. Ngày 22-10, khi đi siêu thị thì H. bắt gặp chồng lái xe ô tô chở theo một cô gái ngồi bên ghế phụ đi trên Quốc lộ 45, đoạn qua thị trấn Nông Cống. Do ghen tuông, H. đã chặn xe, sau đó có những hành vi nêu trên...

Một vụ việc đánh ghen bằng nước mắm và ớt bột xảy ra vào năm 2018 tại TP Thanh Hóa cũng từng gây xôn xao dư luận. Cho rằng chị G. có quan hệ bất chính với người thân của mình, 3 phụ nữ đã lột quần áo, đổ nước mắm, ớt bột lên người chị G. ngay giữa con phố đông đúc ở TP Thanh Hóa. Sau quá trình điều tra, truy tố, 3 bị cáo gây ra vụ đánh ghen trên đã bị đưa ra xét xử vì tội làm nhục người khác.

Những vụ đánh ghen có muôn hình vạn trạng cách những người đàn ông, phụ nữ ra tay xử lý với bạn gái, bạn trai, vợ, chồng khi nghi ngờ hoặc phát hiện bị phản bội tình cảm. Có những tình huống cười ra nước mắt nhưng cũng có không ít vụ việc trở thành vụ án hình sự. Những vụ đánh ghen đến mức phải xử lý hình sự như trên tiếp tục là lời cảnh báo cho những hành động thiếu suy nghĩ của người lớn vì ghen tuông mà “giận quá mất khôn”.

Hành xử theo pháp luật

Theo báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Nổi lên là tội phạm giết người tăng 13,17%, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn, thù tức cá nhân. Trong số đó, có những vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

Việc đánh ghen là trường hợp xảy ra phổ biến khi hôn nhân không hạnh phúc và có người thứ ba xen ngang. Những “đòn” ghen bằng hình thức bạo lực khiến người đánh ghen phần nào thỏa cơn tức giận, tuy nhiên, sau mỗi lần đánh ghen thì đổ vỡ hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Bản thân người đi đánh ghen sẽ thiệt hại kép khi bản thân đang đúng lại trở thành sai. Không ít người vì ghen tuông mà rơi vào vòng lao lý, trở thành tội phạm và phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Vũ Văn Trà, Giám đốc Công ty Luật Sơn Trà, khẳng định: Đối với những mâu thuẫn, xung đột trong hôn nhân, pháp luật chỉ cho phép đối thoại, hòa giải để giải quyết giữa các bên. Việc đánh nhau, làm nhục người khác vì ghen tuông là điều pháp luật nghiêm cấm. Trong bất kỳ tình huống nào, mỗi người cần bình tĩnh, khéo léo ứng xử trước những bất đồng, mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân, tình cảm và hành xử theo pháp luật. Việc đánh ghen là điều tuyệt đối không nên bởi sự nóng giận nhất thời có thể sẽ để lại những hậu quả nặng nề cho cả người đánh ghen và nạn nhân.

Luật sư Vũ Văn Trà cho biết: Đối với những hành vi đánh ghen mà chưa đến mức phải xử lý hình sự thì người đánh ghen có thể phải chịu trách nhiệm hành chính do hành vi mà mình gây ra. Cụ thể, đối với hành vi làm nhục người khác nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính, bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng (quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ–CP ngày 31-12-2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình). Đối với hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng, gây mất trật tự, người vi phạm có thể bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng (quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP). Đối với hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe của người khác, người đánh ghen trực tiếp thực hiện hoặc thuê người khác thực hiện hành vi đánh ghen mà xâm phạm đến thân thể, sức khỏe của người khác có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng (quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Trường hợp hành vi đánh ghen có tính chất, mức độ nghiêm trọng, có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tùy tính chất, mức độ, hành vi, các tội danh mà người đánh ghen có thể phải đối mặt đó là: “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác”, “Tội làm nhục người khác”, thậm chí nếu hành vi có mức độ đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác thì có thể truy cứu về tội “Giết người” với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Việt Hương