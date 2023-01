Đấu tranh với tội phạm cờ bạc trong dịp tết

Những năm gần đây dù các cấp, ngành, nhất là lực lượng công an đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh xử lý nghiêm đối với tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Tuy nhiên, tình trạng cờ bạc vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đây là một trong những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác như cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ, trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản... gây bức xúc dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Công an huyện Thạch Thành bắt giữ một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm tình hình và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc gắn với tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm ANTT.

Riêng các lực lượng công an trong tỉnh đã tập trung lực lượng, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong đó, tập trung đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm cờ bạc, số đề, nhất là đấu tranh triệt xóa các “sới bạc” chuyên nghiệp; các đường dây, tụ điểm ghi số lô, số đề, cá độ thể thao qua mạng internet, kiên quyết không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc, lô đề hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân. Trong đó, chú ý kiểm tra các điểm kinh doanh cà phê, quán internet, các điểm vui chơi, giải trí để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các biểu hiện tổ chức hoạt động cờ bạc trái pháp luật. Cùng với đó, công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền về tác hại, hậu quả của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và xã hội; các quy định của pháp luật về xử lý hành vi liên quan đến hoạt động đánh bạc. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12-2022 đến nay lực lượng công an trong tỉnh đã bắt trên 20 vụ liên quan đến các hành vi đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá. Điển hình, ngày 12-12-2022 qua công tác nắm tình hình và điều tra, xác minh làm rõ các thông tin liên quan đến tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, Công an huyện Thạch Thành đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Ngọc, sinh năm 1991 và Lê Thanh Tùng, sinh năm 1983 đều ở thị trấn Vân Du (Thạch Thành) đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web w88A3.com và trang web Fun88vietnam.tv với số tiền giao dịch hơn 100 triệu đồng. Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Thạch Thành đã vận động các đối tượng: Đinh Văn Bảo, Nguyễn Văn Hải, Lê Ngọc Cư, Trịnh Minh Sơn, Trần Đình Cao, Vũ Văn Thuận và Nguyễn Thanh Hưng đều ở thị trấn Vân Du ra đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng nói trên khoảng hơn 900 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Trọng Tùng, sinh năm 1988 ở phường Đông Hương (TP Thanh Hoá) cầm đầu, bắt giữ 6 đối tượng khác có liên quan. Theo kết quả điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Trọng Tùng đã cùng 6 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Dậu, sinh năm 1994; Nguyễn Trường Thành, sinh năm 1983 đều ở phường Đông Hương; Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1993 ở phường Ba Đình; Lê Bảo Liêm, Lê Quốc Tùng, sinh năm 1988 đều ở phường Đông Hải và Lê Văn Phúc, sinh năm 1993 ở phường Nam Ngạn (TP. Thanh Hóa) đã sử dụng trang mạng www.agent.vi223344.com thiết lập nhiều tài khoản cá độ bóng đá, đồng thời mở nhiều tài khoản Master được đăng ký, phân trang và cung cấp cho các “con bạc” trên địa bàn tỉnh để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền khoảng trên 130 tỷ đồng...

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh cho biết: Để đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức để mọi người dân không tham gia cờ bạc và vận động người thân không tham gia tệ nạn này; chủ động phát hiện, lên án, tố giác tệ nạn cờ bạc. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng chuyên trách tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, ổ nhóm, các sới bạc chuyên nghiệp, các đường dây, tụ điểm lô đề, cá độ bóng đá đang hoạt động phức tạp để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn; khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đã bắt giữ liên quan đến hoạt động đánh bạc để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và vận động người thân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, vừa tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần ngăn chặn và nhanh chóng đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc, bảo đảm ANTT, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mỗi nhà.

Bài và ảnh: Quốc Hương